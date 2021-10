Vanina Escudero debió ser internada de urgencia y realizó un posteo desde la clínica: "Ya estoy bastante mejor"

Tras los mil y un rumores que deslizaban que estaban peleadas, Vanina Escudero, que vive en Uruguay, regresó a Argentina por el cumple de Silvina Escudero pero tuvo que ser internada de urgencia en una clínica de Zona Norte debido a un folículo hemorrágico.

En diálogo con Intrusos (América), la bailarina quiso explicar qué le sucede para evitar cualquier tipo de especulación y aclaró que no deberán operarla.

"Vine por pocos días. Y encima desde ayer estoy internada y no sé cuándo me van a dar el alta. Tengo un profundo dolor, tengo que esperar que se reabsorba la sangre pero aparentemente no sería quirúrgico", fue el mensaje que Vanina, que le habrían diagnosticado un folículo hemorrágico, le mandó a Karina Iavícoli.

Acto seguido, compartió a través de sus stories de Instagram una foto desde la clínica -haciendo reposo y con el barbijo puesto- para agradecerles a todos por sus mensajitos y contar cómo evoluciona su salud.

"Agradezco a todos los que se preocuparon por mí, particularmente a mi hermana y a mi cuñado. Mi amor está sufriendo desde la otra orilla, listo para venir. Por suerte, ya estoy bastante mejor", cerró, positiva.

¡Fuerza!