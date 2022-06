El valioso gesto de Lizy Tagliani al acompañar a su novio a la peluquería: "Atendí a una niña que no tenía turno"

Aunque hace solo dos años que Lizy Tagliani decidió cerrar su peluquería, decisión que tomó al comienzo de la cuarentena por el coronavirus, su pasión por ese mundo no se terminó. Así el fin de semana regresó por un momento a su extrabajo por un buen gesto que tuvo.

La conductora estaba con su novio, Sebastián Nebot y volvió a agarrar las tijeras y el cepillo, pero no con su pareja. “Vine a acompañar a Sebas a cortarse el pelo y atendí a una niña que no tenía turno y como estaban todos ocupados me ofrecí a contarle. Amo la peluquería”, aseguró, en Instagram.

El video se llevó cientos de me gusta y de comentarios que celebraron a la humorista, que aparece en las imágenes concentrada cortándole las puntas de su larga cabellera a una nena, mientras hace chistes. ¡Peluquera de lujo!

Más sobre este tema Qué dice el tarot sobre Lizy Tagliani y su vida romántica: su presente con Sebastián Nebot y el pasado con Leo Alturria

Lizy Tagliani se compró su primer auto 0 km: "Ojalá todos puedan cumplir sus sueños"

Lizy Tagliani, que hace meses atravesó una crisis atraviesa su mejor momento. se compró su primer auto 0 km. Feliz, Lizy hizo el anuncio a sus seguidores de Instagram: “Después de tanto sacrificio... bah, de tanto trabajo, me tocó venir a retirar el auto”, dijo. , que hace meses atravesó una crisis por su ruptura con Leo Alturria , ahora Feliz con su novio Sebastián Nebot , sumó otro motivo de alegría a su vida:. Feliz,a sus seguidores de Instagram: “, me tocó venir a retirar el auto”, dijo.

Luego de mostrar el flamante automóvil, continuó: “¿No es divino? ¡Es un sueño! Así puedo ir a la casa de cualquiera. Estoy chocha”.