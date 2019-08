Valeria Lynch, separada de Cau Bornes tras 13 años juntos: "Siguen conviviendo pero el matrimonio terminó"

Hace 13 años Valeria Lynch (67) y Cau Bornes (63) comenzaron una relación amorosa que terminó en el altar y que forjó junto a Tais (18), la hija que él tuvo con la cantante fallecida Tamara Castro, que terminen formando una familia. A pesar de la armonía de la pareja, que en los últimos años mantuvo muy bajo perfil, el vínculo estaría desgastado.

Ángel de Brito tuvo la confirmación de la cantante: “Se separó de Cau. Ayer hablé con Valeria, leí algunos rumores y me confirmó que está separada ya hace un tiempo. Los rumores vienen hace mucho y los negaban”, contó.

"Siguen viviendo todos juntos en la casa de San Isidro de toda la vida, siguen conviviendo pero el matrimonio terminó". G-plus

“Se lo pregunté cuando empezamos este año con ShowMatch, estaba en el jurado de Genios de la Argentina y nos encontramos en la foto. Me dijo que no, ahí seguramente me lo negó porque estaban tratando de remontar la relación, pero ahora es un hecho”, aseguró el conductor.

El periodista aseveró que Valeria no le dio los motivos de la decisión: “Siguen viviendo todos juntos en la casa de San Isidro de toda la vida; siguen conviviendo pero el matrimonio terminó”, finalizó.

Se terminó: Valeria Lynch, separada de Cau Bornes.