Valeria Archimó habló de su separación de Guillermo Marín tras ocho años juntos: "Es un momento triste"

Sin rumores de crisis a la vista, Guillermo Marín (53) anunció a través de un comunicado que la relación de pareja con Valeria Archimó (47) llegó a su final.

En diciembre de 2015, el empresario teatral y la bailarina se convirtieron en los padres de Ámbar (4). Por su parte, ella ya es madre de Theo (14); y él es papá de Kevin (25) y Axel (21).

"Es un momento triste. (La separación es) de común acuerdo, sin conflicto, ni terceros en discordia. Queremos cuidar a nuestros hijos, sobre todo a Ambarita, por eso seguimos con nuestra familia desde otro lugar". G-plus

"Quiero decirles que viví casi 8 años de felicidad con una mujer extraordinaria y que fruto de esa relación tenemos una princesa llamada Ámbar que nos llena de alegría. Lamentablemente, la vida a veces te desgasta por situaciones de convivencia que se van acumulando, por lo cual hemos decidido terminar para continuar siendo amigos y mantener una mejor relación", reza una parte del mensaje que difundió Marín en Instagram, con el que informó el fin de su matrimonio, en buenos términos.

Enfrentando la ruptura públicamente, Archimó también se manifestó en Twitter, con palabras afectuosas hacia el padre de su niña, pero sin disimular la angustia que le genera el desenlace sentimental.

"Con Guille nos estamos separando, es un momento triste. (La separación es) de común acuerdo, sin conflicto, ni terceros en discordia. Queremos cuidar a nuestros hijos, sobre todo a Ambarita, por eso seguimos con nuestra familia desde otro lugar. Agradezco el interés del medio por saber cómo estoy. No es un momento en el que quiero hablar y dar declaraciones. Espero que me entiendan. Más adelante sí. Gracias", escribió Valeria, transitando este particular momento de su vida.

