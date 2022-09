Valeria Aquino le prohibió a Barby Silenzi que fuera al cumpleaños de su hija

En una profunda entrevista que le dio a LAM, Valeria Aquino, la expareja de El Polaco con quien tiene a su pequeña, Alma, contestó todas las preguntas de las angelotas y dio que hablar con sus declaraciones.

Todo comenzó cuando Estefi Berardi lanzó una picante pregunta al aire: “Vale, ¿es verdad que no quisiste que Barby vaya al cumpleaños de tu hija con el Polaco y que le pediste a él que ella no vaya y te respondió que como condición iba con Barby o no iba?”, indagó.

Fue entonces que Aquino se sinceró ante las cámaras: “En su momento sí porque no quería tener en mi casa a una persona que no era la pareja de El Polaco y yo tampoco quería tener un vínculo cuando estaban separados. El después me dijo que habían vuelto y bueno”.

Antes de culminar con la entrevista, Valeria Aquino dejó en claro que logró tener una buena relación con Barby (que tiene a Abril con el músico y a Elena con Francisco Delgado) después de tantos chispazos.