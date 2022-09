Valeria Aquino habló de su llamativa ausencia en el cumpleaños de 15 de Sol, la hija del Polaco y Karina La Princesita

A poco más de dos meses de que El Polaco y Karina La Princesita le celebraran el cumpleaños de 15 a su hija Sol, Valeria Aquino le puso el pecho a la pregunta sobre su llamativa ausencia en el festejo, dado que Barby Silenzi fue de la partida.

En móvil con Intrusos, la expareja del cantante de cumbia y madre de su hija Alma explicó por qué no fue al cumpleaños de 15 de la hija mayor del Polaco. Además, Valeria dio detalles del encuentro con Silenzi tras sus tremendos encontronazos mediáticos.

Más sobre este tema Valeria Aquino realizó fuertes declaraciones contra Barby Silenzi tras su reconciliación con El Polaco: "No la invité al cumpleaños de mi hija pero vino igual"

VALERIA AQUINO, SU RELACIÓN CON EL POLACO, CON SILENZI Y SU AUSENCIA EN EL CUMPLE DE SOL

Virginia Gallardo: -¿Cómo estás hoy con El Polaco?

Valeria Aquino: -Está todo bien, gracias a Dios. Siempre estamos juntos en el cumple de Alma. Somos los papás, y está todo bien.

"Barby estuvo en los 15 años de Sol. ¿No los habías visto?", le dijo Maite a Aquino, tras decir que no sabía que estaban reconciliados hasta el cumple de Alma. G-plus

Nancy Duré: -¿Cómo está la situación con Barby? ¿Se calmó un poco ahora que ellos se reconciliaron?

Aquino: -Todo bien, chicos. Yo no estaba enterada de que se habían reconciliado. Me enteré un día antes del cumple de Almita. Como yo no hablé con ella, de mi parte no le iba a llegar la invitación. No tenía diálogo. Pero me lo avisó Ezequiel y, obviamente, las puertas se abrieron para ella también en el cumple de la niña.

"No estaba acá. Estaba de viaje para los 15", respondió Valeria. Y Guatti retrucó: "¿Te habían invitado a los 15?". "No, yo no estaba acá", cerró ella. G-plus

Maite Peñoñori: -Barby estuvo en los 15 años de Sol (hija de El Polaco y Karina La Princesita). ¿No los habías visto?

Aquino: -No estaba acá. Estaba de viaje para los 15.

Más sobre este tema Las vacaciones de El Polaco y Barby Silenzi en Jamaica tras su reconciliación

Alejandro Guatti: -¿Te habían invitado a los 15?

Aquino: -No, no. Yo no estaba acá.

Maite: -¿Este cumpleaños de Almita que compartieron fue todo en armonía?

Aquino: -Sí, estuvo hermoso. Alama estaba feliz. Eso es lo más importante. Con ella no tuve diálogo en el cumpleaños, pero está todo bien. El Polaco me avisó que venía con ella. Me pidió permiso porque era en mi casa.

Maite: -En sus internas, vos no querías que Barby comparta nada con tu hija...

Aquino: -Lo principal es que ellos (El Polaco y Silenzi) estén felices para poder hacer felices a las nenas sino todo es un quilombo.