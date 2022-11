Valentina Moreno regresa con un nuevo single y video: So Good

Valentina Moreno presenta So Good, el single que formará parte de su álbum debut que estará disponible a partir del 9 de diciembre en todas las plataforma digitales.

En esta nueva canción, Valentina explora el "dancehall" y da lugar a una amplia variedad de estilos, fusión, más allá del lado hip hopero que caracteriza el disco del que formará parte.

El lanzamiento del sencillo va acompañado por el estreno del video grabado en un bar temático en Buenos Aires, con la dirección de Irina Parolo y Pels.

LETRA DE SO GOOD DE VALENTINA MORENO

Cuando te vi llegar

Mi mente empezó a delirar

Pidiendo al destino terminar contido wow

Por hoy nada más

Quieres besarme la piel

Quieres tocarme demás

Decime al oído “cantando te escribo”

Porque me acelera

Yeah yeah yeah,

Vamos a pegarnos todita la noche como si no hay break, break, break, break

Estamos altos, volando sin pensar más en el ayer

Oh you, so you, make me feel way so good

Me erizaste la piel

Es porque me provocas

Tocas un poco de mi ser

Y ya sabes a mi se me nota

Me erizaste la piel

Es porque me provocas

Tocas un poco de mi ser

Y ya sabes a mi se me nota

QUIÉN ES VALENTINA MORENO

Valentina Moreno nació en San Miguel de Tucumán y se crió en la localidad de Yerba Buena.

Tomó clases de canto lírico y teatro y en 2018, al finalizar sus estudios secundarios, se mudó a Buenos Aires.