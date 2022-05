This Is Us llega a su final: dónde y cuándo se podrá ver el último capítulo.

This is Us conquista a los televidentes desde 2016. Por eso, sus fieles seguidores están ansiosos por saber todo sobre el capítulo final de la serie protagonizada por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Justin Hartley.

La producción de la cadena norteamericana NBC, que en Argentina se puede ver a través de Star+, llegará a su fin con un capítulo que promete ser el broche de oro de sus seis temporadas.

"El final se siente como una cápsula del tiempo de una familia y deliberadamente un poco diferente, en un muy buen sentido...", reveló Dan Fogelman, el creador de la serie, en diálogo con Entertainment Weekly.

"El final se siente como una cápsula del tiempo de una familia". G-plus

"Se trata de un día especial en el pasado de esta familia, sus cosas simples y pequeñas. Mientras la familia adulta entierra a su madre... Será un episodio muy simple y tranquilo después de uno muy grande y ruidoso”, agregó.

DÓNDE Y CUÁNDO PODRÁ VERSE EL CAPÍTULO FINAL DE THIS IS US

El último episodio, que llegará a la plataforma Star+, podrá verse el jueves 26 de mayo.

¿DE QUÉ SE TRATA THIS IS US?

La exitosa serie This is Us cuenta la historia a lo largo de los años de la familia Pearson, compuesta por la pareja de Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore), y sus tres hijos.

Ellos son los gemelos Kevin (Hartley) y Kate (Metz), y Randall (Brown) que es adoptado y nació el mismo día y en el mismo hospital que los gemelos para después ser abandonado por su padre.

A través de constantes flashbacks, el público sigue la historia de los “Tres Grandes”, como sus papás les dicen a los tres hermanos, a pura emoción, risas y muchas lágrimas.