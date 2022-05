El último novio de la China denunció que le hicieron una cuenta falsa y que él no le escribió a Wanda

En medio de los fuertísimos rumores de separación de Armando Mena Navareño y China Suárez, surgió una picante versión que lo conecta con Wanda Nara.

Según Juan Etchegoyen en Mitre Live, el español le habría enviado a Wanda un emoji de corazón tras el affaire de China con su marido, Mauro Icardi.

Lo habría hecho desde una cuenta "paralela", con el mismo nombre que la suya pero una "O" de más.

En este contexto, Armando salió a aclarar a través de sus stories de Instagram que esa cuenta no es suya.

"Es falsa", afirmó, contundente.

ARMANDO MENA NAVAREÑO DENUNCIÓ QUE LE HICIERON UNA CUENTA FAKE

"Pensaba que no hacía falta aclararlo pero... Esta cuenta no me pertenece, no tengo acceso a ella y desconozco quién es su propietario", expresó Armando junto a la captura de pantalla del perfil que no sería de él.

¡Clarito!