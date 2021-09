El ultimátum de Rocío Marengo a Eduardo Fort tras su catarsis en TV: "Quiero que haga cosas por amor y se pare detrás de cámaras"

La tremenda catarsis de Rocío Marengo (41) del miércoles en La Academia, en donde blanqueó sus problemas de pareja con Eduardo Fort, fueron apenas la punta del iceberg. Con el diálogo roto, la modelo planteó en público el 'ultimátum' al hermano mayor de Ricardo Fort para continuar con sus ocho años de noviazgo: "Como yo hago muchas cosas por amor, por la familia, yo pretendo lo mismo de él".

"Solo pretendo que se pare (detrás de cámaras) como todos los novios de mis compañeras que son perfil bajo", aclaró Marengo en una entrevista a fondo en Los Ángeles de la Mañana.

Deseosa de convertirse en madre, Rocío contó: "El año pasado renuncié a estar en el programa de Guido Kazcka para estar en la cuarentena estricta con él, porque es de riesgo y aposté a una familia".

"¡¿Cómo él como novio mío no va, le da la mano a Marcelo y le dice gracias?! Él es mi pareja, yo no pretendo que baile, que se ponga mi vestido". G-plus

"Yo priorizo a Edu, le doy el lugar. Si miro para atrás, en todos estos años yo hice muchas cosas por amor, y yo lo que le pido a él hoy, y me planto en esta posición y no me voy a mover, es que como yo hago muchas cosas por amor, por la familia, yo pretendo lo mismo de él", aseguró.

En ese punto, Marengo fue explícita en lo que quiere que haga Eduardo Fort: "Que él también (haga cosas por amor). Yo no pretendo que vaya a bailar a la pista. Pero él sabe cómo empecé La Academia este año, que estaba rota, en pedazos porque había tenido una mala por la edición de MasterChef Celebrity, y sabe perfectamente que el programa de Marcelo Tinelli me sacó una sonrisa".

"Ahora dicen que hay que entenderlo (a Eduardo) porque es perfil bajo. Pero todos los chicos son perfil bajo y lo hacen por amor. El novio de Noelia Marzol, de Cande Ruggeri, de Julieta Nair Calvo, miles…". G-plus

"La decisión de estar en La Academia la tomé con él, porque estoy en pareja, y mi prioridad es mi pareja. Él ve que el programa me hace feliz, que Tinelli me devolvió mi personalidad, a la Rocío que fui toda la vida. ¡¿Cómo él como novio mío no va, le da la mano a Marcelo y le dice gracias?! Él es mi pareja, yo no pretendo que baile, que se ponga mi vestido. Solo pretendo que se pare (detrás de cámaras) como todos los novios de mis compañeras que son perfil bajo", continuó.

Enfática, insistió: "Como todos los novios de mis compañeras. Porque ahora dicen que hay que entenderlo (a Eduardo) porque es perfil bajo. Pero todos los chicos son perfil bajo y lo hacen por amor. El novio de Noelia Marzol, de Cande Ruggeri, de Julieta Nair Calvo, miles…".

"Quiero que quede claro. Que no me diga que va a ir si no va a ir. Él me dijo que se ponía la vacuna e iba. Cuando fue Martita Fort, Marcelo me preguntó cuándo iba a ir Eduardo, y como él me había dicho que a la semana siguiente, yo le dije a Marcelo que a la otra semana. ¿Saben cómo me sentí (cuando Eduardo no apareció)? Decepcionada, defraudada. Yo tuve que mentir, por él y por culpa de él, porque no fue", cerró Rocío Marengo apostando a todo o nada su relación con Eduardo Fort.