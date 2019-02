La muerte de Natacha Jaitt (41), sucedida el sábado por la madrugada en instancias que la Justicia investiga, desató una gran cantidad de interrogantes. Uno de ellos es la existencia de un supuesto pendrive con información sensible respecto a las acusaciones que la mediática hacía en las redes sociales y a su vez pretendía impulsar en Tribunales.

Fue el miércoles 4 de abril de 2018 cuando Natacha advirtió enigmática: "Es muy grande el consumo de #Trata y #Pedofilia en nuestros medios de comunicación y política. Lamentablemente si muero en el intento, quiero decirles que se salvan pocos y que por las dudas dejé guardado un pendrive, no en mi casa, en manos de un NN para que salga a la luz". Un día después de ese posteo, Jaitt agregó: "AVISO. no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro. Así que, si eso pasa, NO FUI. Guarden tweet".

En este contexto, el lunes en Nosotros a la Mañana interrogaron a Ulises Jaitt (32) respecto de dicho dispositivo con evidencia explosiva. “Ningún familiar está al tanto de lo que dijo Natacha sobre el pendrive que tenía en algún lado. Ni a mí me lo dijo. Por lo tanto, si ella dejó algo en algún lado, yo no estoy al tanto”, afirmó Ulises.

Al final, Fabián Doman le preguntó a Ulises Jaitt si Natacha Jaitt se llevó secretos a la tumba, y el joven se sinceró: “No lo sé, es lo que menos me interesa”.