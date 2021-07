Ulises Jaitt reveló la drástica decisión que evaluó tras la muerte de Natacha: "Pensé en quitarme la vida"

El 23 de febrero de 2019 la conductora Natacha Jaitt fue encontrada muerta en un salón de fiestas de la localidad de Benavídez y desde entonces su hermano Ulises ha intentado por todos los medios esclarecer el hecho por la vía judicial. En Vino para vos, el periodista reveló que el supuesto asesinato de su hermana caló tan hondo en su alma que estuvo a punto de quitarse la vida para volver a verla.

“En algún momento he pensado hasta en quitarme la vida. Lo pensé. En los primeros meses después de que mataran a Natacha, porque la mataron, no hay duda de eso, salí a tomar algo y fue una noche donde empecé a tomar un trago, empecé a tomar otro…” narró Ulisses frente a Tomás Dente, y aclaró que no suele beber alcohol muy seguido. “Empecé a tomar unos tragos y en un momento pensé y si sigo tomando y me voy con ella? ¿Y si sigo tomando? Y empecé a tomar un trago tras otro y en un momento digo ‘Si sigo me la vuelo’. Y tuve la suerte de poder frenar”, agregó.

“Dije ‘No, está (mi sobrino) Valentino, otra pérdida no la podría soportar porque perdió al padre y a la madre. Hubo algo que me frenó, quizá fue ella, y no lo hice. Y de ahí más no se me vino otra vez a la cabeza, pero es algo… tengo ganas de estar con Natacha”, reveló Ulises.

“Empecé a tomar unos tragos y en un momento pensé y si sigo tomando y me voy con ella? ¿Y si sigo tomando? Y empecé a tomar un trago tras otro y en un momento digo ‘Si sigo me la vuelo’. Y tuve la suerte de poder frenar” G-plus

“Me encanta la vida, me encanta todo, me encanta vivir, me encanta disfrutar de la familia, pero por otro lado la quiero ver otra vez. Entonces por eso no le tengo miedo a la muerte. Por mí, que venga cuando tenga que venir, porque el día que venga la muerte voy a encontrarme con Natacha”, aseguró Ulises Jaitt. “Pero bueno, había pensado en esa decisión tremenda y justo lo frené y tengo miedo que en el futuro me vuelva ese fantasma, de querer hacerlo, y por eso necesito un psicólogo”, reconoció.