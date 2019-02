A cinco días de la trágica muerte de Natacha Jaitt (41), en un complejo para eventos de La Ñata, Benavídez, la investigación siguió su curso y aportó nuevos datos.

Con información en su poder, Evelyn von Brocke reveló en Los Ángeles de la Mañana la importante suma de dinero que habrían encontrado en la cartera de la mediática la noche de su muerte.

"Era de mi conocimiento que ella siempre estaba con dólares porque quería cambiarlos para poder vivir. El último tiempo no estaba trabajando y sus ahorros eran en dólares". G-plus

"Se cree que encontraron en la mochila de Natacha 800 dólares y 20.000 pesos. O sea, la suma, al cambio de hoy, 50.000 pesos", le dijo la panelista a Ulises Jaitt, quien estaba dándole un móvil al programa.

Con las pertenencias de su hermana en su poder, el periodista y conductor explicó por qué Natacha tenía tanto dinero con ella.

"No quiero entrar en detalles de la plata que tenía, eso pertenece a la vida privada de cada persona... La mochila está en mi poder. Me la dieron y se quedaron con lo que consideraban importante para la investigación. Lo que no era importante, maquillaje, tarjetas y las llaves, ya está en mi poder", comenzó diciendo Ulises, desde la puerta de la casa en la que vivía con la mediática.

Luego continuó con la explicación: "No voy a hablar del valor que tenía, pero era de mi conocimiento que ella siempre estaba con dólares porque quería cambiarlos para poder tener plata para vivir. Ella el último tiempo no estaba trabajando y sus ahorros eran en dólares. Por eso tenía dólares encima, porque siempre estaba pensando en dónde le podían dar más plata por el cambio. Intuyo que viene por ahí". Y remarcó: "Me dieron todo lo que estaba en la mochila, inclusive la plata, pero no voy a hablar del valor. No voy a decir si tenía 1 peso o 50.000 pesos. Ella siempre tenía dólares, así que no me sorprende".