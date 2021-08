Los tweets de Lali Espósito tras el escándalo entre dos participantes de La Voz con Mau y Ricky Montaner: "Incómodo y feo"

En medio del escándalo que se vivió en La Voz Argentina luego de que Jessica y Esperanza no superaran las expectativas de sus coaches Ricky y Mau Montaner, quienes sentaron su fuerte postura con las participantes que dirimieron sus diferencias en vivo, Lali Espósito dijo lo suyo en las redes.

“Se picó. Incómodo, sí. Bueno basta, fuera de joda, feo. Sigamos (varios emojis de corazoncitos rojos) #La Voz Argentina”, fueron los tweets que compartió la jurada del certamen.

La polémica nació luego de que las chicas reflejaran el mal vinculo que mantuvieron en los ensayos antes de su presentación a dúo. Y dicha actitud no pasó por alto para Ricky Montaner: “Los cuatro dimos vuelta la silla para las dos. Estaban en la cima de los que se puede estar en este programa, es lo máximo que les puso haber pasado. Si hubiesen cantando así en las audiciones a ciegas, la verdad y con toda humildad, no nos hubiésemos dado vuelta ninguno”, lanzó.

“De ahora en más, para la persona que se quede, espero que sea un ejemplo de superación. Las amo, pero nos fuimos al caraj… porque estuvo fuera de tono y no pegamos ni en la armonía. Y me parte el corazón porque esta es nuestra batalla estrella”, agregó.

Y Mau cerró, contundente: “Yo soy un tipo que me inclino más por el talento, por el tipo de persona que está al frente. Sé que son buenas personas y sé que estamos en un programa donde uno siente que está peleado por su vida en la carrera musical. Hay dos opciones… o uno la pasa mal y se lo toma mal, o uno dice ‘estas con las cartas que me tocaron’. Espero que la persona que se quede, retome y nos lo demuestre con el corazón, que quiere y se merece estar aquí. No nos provoca trabajar con gente que no está dispuesta a hacer lo que se tenga que hacer”.

