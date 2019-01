Los tweets de Jimena Barón, tras su fuerte cruce con Julia Mengolini por el feminismo y el rol de la mujer

Jimena Barón protagonizó un fuerte cruce con Julia Mengolini por el rol de la mujer y el feminismo. Luego de un picante ida y vuelta, la actriz publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para concluir la polémica.

“No sigan ningún manual de cómo ser una mujer empoderada. ¡Con lo que nos cuesta todo! ¡Que no nos vendan manual para eso también! ¡Lo que sea que te haga sentir un poquito de orgullo y poder como mujer, dale para adelante! Radiante, fuerte y avasallante, vos seguí, no camines más, desfilá”, escribió la también cantante.

Luego, Jimena apeló a su sentido del humor para hacer referencia a su cruce con la periodista. “Y en medio de la polémica más pedorra del mundo, cae mi vieja feliz del puerto de frutos: ‘¡Hija, te compré este mate! ¡Era tan para vos! No tengo que explicarte por qué, ¿no?’. Y ríe chocha…”, escribió divertida, en la foto de un tradicional porongo.

Todo comenzó con un posteo de Mengolini en Instagram. “Últimos días de panza al sol... (ya sé, ya se, estoy más pesada que Jimena Barón con su culo)”, escribió la periodista en la foto que muestra su pancita de embarazada y haciendo referencia a las fotos sexies de la actriz. Y Barón no se calló.

"Che se pueden hacer las dos. Dudo que tomes más birra que yo. Cada una con lo que la haga sentir empoderada. Ya basta con el manual del empoderamiento, eso suena bastante más esclavo que entrenar. Ya bastante manual padecemos las minas como para crear el del empoderamiento", le contestó Jimena.

No sigan ningún manual de cómo ser una mujer empoderada. Con lo q nos cuesta todo! q no nos vendan manual para eso tmb. Lo q sea que te haga sentir un poquito de orgullo y poder como mujer, dale para adelante! radiante, fuerte y avasallante, vos seguí, no camines más, desfilá ♥️ pic.twitter.com/Z1iL45owT4