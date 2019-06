El mes pasado, Graciela Alfano (66) no solo debutó como panelista en Los Ángeles de la Mañana, sino que también contó con muchos detalles su affaire retro con Diego Maradona (58), en el tiempo que el futbolista era pareja de Claudia Villafañe.

"Querido Dios, lo único que te pido es que me hagas envejecer con dignidad", escribió Dalma, sin hacer alusión directa a Alfano, pero a continuación de la aclaración sobre su cruce en LAM. G-plus

Dos semanas después, Dalma Maradona (32) visitó el programa de Ángel de Brito, la tuvo cara a cara y no puedo eludir la consulta sobre el tema. "¿Sabías que Graciela tuvo un romance con tu papá?", le preguntó el periodista. Y la actriz no ocultó su molestia. "Sí, lo escuché y me pareció un poco desagradable. Perdón que lo diga, pero para mí vos sos mucho más que eso: que contar con quién te acostaste. Perdón que lo diga, pero me lo preguntan y contesto. Me parece que tenés cosas más interesantes que contar con quién te acostaste". En su tibia defensa, Graciela agregó: "No fue que lo conté por primera vez. Karina Iavícoli lo trajo a colación y lo conté".

Más sobre este tema Dalma Maradona le recriminó a Graciela Alfano haber contado el affaire con su papá: "Me pareció desagradable"

Pero el asunto no quedó ahí, luego Dalma amplió en Twitter. Primero de un modo diplomático, ¿y después con una tremenda indirecta? "Me consultaron por la pelea con la señora Alfano y nada más alejado. Yo di mi punto de vista y lo único que sostengo es que si decís algo, hacete cargo. Y no te hagas la desentendida. Nada más. Aparte ella me dio la razón que era desagradable hablar de eso, ya que los dos eran abuelos", escribió la hija del Diez, en su tweet inicial. Acto seguido, y sin hacer alusión a nadie puntual, lanzó al mundo virtual un particular deseo. "Querido Dios, lo único que te pido es que me hagas envejecer con dignidad", expresó ¿haciendo referencia tácita a Alfano?

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!