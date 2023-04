Tucu López y una significativa foto que muestra su tristeza tras separarse de Sabrina Rojas: "Estamos en esa, amigo"

A poco de que se conozca que le puso punto final a su historia de amor con Sabrina Rojas, en medio de rumores de infidelidad con Damaris Cané –la señalada como tercera en discordia, a quien conoció en un boliche de Villa Carlos Paz- Tucu López compartió una significativa foto en las redes que deja al descubierto su estado anímico.

“Estamos en esa, amigo”, escribió el conductor, junto a un emoji de un corazoncito rojo, en una foto que subió a Instagram Stories donde se ve a su perro acostado sobre el piso y con aparente cara de tristeza.

Tras hacerse pública la ruptura, en las redes sociales no perdonaron al hombre, a quien acusan de haber engañado a la ex de Luciano Castro y en la última foto posteó junto a Sabrina (el 14 de febrero, Día de San Valentín), los usuarios hicieron sus descargos: "¡Tucu te la mandaste! No podés. ¿Con qué necesidad?", escribió una usuaria. Y otra agregó: "Qué lástima, la arruinaste, tan bien que venía".

Foto: Captura de Instagram Stories

Más sobre este tema Contundente declaración de Tucu López tras su separación de Sabrina Rojas: "Estoy totalmente enamorado"

EL RETO EN VIVO DE KARINA IAVÍCOLI A TUCU LÓPEZ TRAS CONFIRMARSE SU SEPARACIÓN DE SABRINA ROJAS

Luego de que Tucu López rompiera el silencio a poco de conocerse que se separó de Sabrina Rojas, en medio de rumores de infidelidad, Karina Iavícoli mantuvo un picante ida y vuelta con el conductor y lo retó en vivo al escuchar sus palabras.

Después de escuchar que Tucu estuvo en un boliche en Villa Carlos Paz hablando con un grupo de gente, entre ellos con Damaris Cané –la señalada como tercera en discordia- la panelista del ciclo de América vio con malos ojos que él no le contara de esta salida a su pareja: “Ahí estuviste mal”, lanzó, sin filtro, en vivo, en Intrusos.

“Tucu, te lo digo con respeto. Recién dijiste que Sabrina es una mujer sin fisuras, sonó como que vos sí podías tener algunas, más allá de que todos las tenemos. Y pienso, con todo el cariño que le tengo a Luciano Castro que, con todo lo que ella vivió, hay que ser ultra prolijo porque la pasó muy mal”, agregó.

Por último, tras escucharla atentamente, Tucu cerró: “Estoy cien por ciento de acuerdo en lo que decís. No está bueno. Después de lo que ella pasó a nivel mediático… y tampoco me quiero meter ahí porque no me corresponde. Yo estoy completamente enamorado de ella”.