Tucu López habló de su vínculo con Jimena Barón tras su romance: "Si nos cruzamos, nos damos un abrazo"

Felizmente en pareja con Sabrina Rojas, Tucu López habló de su pasada historia amorosa con Jimena Barón y aseguró que actualmente no tienen un vínculo cotidiano, pero está todo bien entre ellos.

Más sobre este tema Tucu López les mandó un inesperado saludo a Jimena Barón y a Momo en vivo: "Un beso grande"

"Con Jimena estuvimos seis meses. Para mí fue un vínculo lindo, fue hermoso. La pasamos súper bien. Después, pasaron cosas y ya. Punto. Pero tengo la mejor", dijo el actor y locutor en Es por ahí, el programa de América.

Recordando el noviazgo con cariño, Tucu López agregó: "Jime es una genia, ídola total. Le mando un beso grande. Tenemos un lindo vínculo. O sea, no tenemos un vínculo cotidiano, pero si nos cruzamos en la vida, nos damos un abrazo".

"Con Jimena estuvimos seis meses. Para mí fue un vínculo lindo, fue hermoso. La pasamos súper bien. Después, pasaron cosas y ya". G-plus

"A mí me alegra que le esté yendo bien", subrayó el locutor, tras dar vuelta la página.

¿JIMENA BARÓN LE DEDICÓ UNA CANCIÓN A TUCU LÓPEZ?

Aprovechando la charla con Tucu López sobre su romance en 2020 con Jimena Barón, Guido Zaffora le preguntó: "¿Jimena te escribió algún tema musical? Porque La Tonta y La Cobra fueron para Daniel Osvaldo".

Más sobre este tema Jimena Barón gastó cuatro mil pesos en Madrid en ropa y abrió el debate: "¿Conviene o salió más caro?"

Sorprendido con la consulta, el Tucu contestó: "¿A mí? No creo. No llegué. Por lo menos, que yo me haya enterado, no. No hubo tiempo".