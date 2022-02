Tucu López habló de sus deseos de ser papá con Sabrina Rojas: "Lo venimos hablando, ella no está tan lejos de querer"

La relación de Sabrina Rojas y el Tucu López sigue avanzando a paso firme a tal punto que los planes de agrandar la familia ya forman parte de sus charlas cotidianas.

Así lo reveló el propio conductor de Es por ahí: “Lo venimos hablando. Es algo que está constantemente en nuestras charlas. Capaz la tengo que convencer, tampoco es que está re lejos de querer”, comenzó diciendo el entrevistado en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Además, se refirió al vínculo que tiene con Esperanza y Fausto, los hijos que Sabrina tuvo con Luciano Castro: “Invierto mucho en que el vínculo crezca. Con los niños me llevo muy bien por naturaleza, estamos mucho tiempo juntos, pero no vivimos juntos. Nos convertimos en campeones mundiales de armar tetris”.

“Yo me despierto todos los días al lado de Sabri y no puedo entender a la mujer que está al lado mío, pero me pasa por todos lados. Es muy romántico, pero es lo que me pasa”, agregó sobre sus sentimientos por la actriz.

“Más allá de su belleza física, la veo y me parece un ser humano hermoso que ha llegado a mi vida en un momento ideal. Me hace re feliz, no me pasó esto antes, esto que siento hoy no. Estuve en pareja varias veces y no tenía el sentimiento que tengo hoy. Creo que tiene que ver con el momento en el que el universo nos ha cruzado”, cerró, muy enamorado.