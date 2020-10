Tucu López habló por primera vez de su romance con Jimena Barón: "Ella es una genia absoluta, una copada"

Luego de su comentada mudanza a la casa de Daniel Osvaldo, Jimena Barón decidió llamarse a un llamativo silencio. La actriz y cantante dejó sus redes sociales y no se sabía nada de ella hasta que se la vio con nuevo amor: el Tucu López.

Las imágenes de Jimena y Tucu a los besos por Villa Urquiza, donde él vive, e incluso jugando con su hijo Morrison en la plaza dieron por confirmado el romance a pesar de que los protagonistas no quisieron hablar del tema.

Pero Implacables encontró a López, quien se refirió por primera vez a la relación: “Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida”, respondió el protagonista de Sex al ser consultado por Barón.

Sobre la exposición que conlleva estar en pareja con una mujer tan famosa, aseguró: “Está todo bien. Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto”.

Cuando el cronista le mencionó que salen al aire libre por la pandemia, Tuco contestó: “Sí, salimos a tomar algo, hablar de la vida y compartir un momento. Pero estoy bien”.

Sobre el final de la nota, le envió un mensaje con humor a Susana Rocasalvo, quien dio la primicia del romance luego de que amigos de Villa Urquiza le contaran de sus salidas: “Ya iré a saludar a Roccasalvo, que tiene muchos amigos en Villa Urquiza…”, dijo mirando a cámara con simpatía.

