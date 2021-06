La tristeza de los excompañeros de Agustina Fontenla en Bake Off por su muerte: "Te vamos a extrañar mucho"

Agustina Fontenla, participante de Bake Off Argentina (Telefe), murió a los 31 años tras una complicación en su cuadro de coronavirus. Luego de que Paula Chaves, conductora del certamen, se despidiera de ella en Twitter, sus excompañeros también le dedicaron conmovedores mensajes.

"Te amo, amiga. Mi máxima referente para siempre. Descansá, te vamos a extrañar mucho", le dedicó Ángelo Pedra, que compartió con Agus la segunda temporada, junto a una tierna selfie que los muestra sonriendo.

"Descansá en paz, Agus. Tu magia queda en cada persona que tuvo la dicha de conocerte. Hermosa persona, como pocas", escribió Agustina Gus, también muy dolida por la trágica noticia.

Samanta Casais, por su parte, la recordó con un video y un profundo texto:"Quiero recordarte así, con tus ocurrencias, con tus chistes, con tu risa contagiosa que todos amábamos".

Por su parte, Marcos Perren también compartió una dulce foto con Agus y remarcó que se siente "en shock". "Esta foto fue de hace semanas... Agus estaba cumpliendo sus sueños y rompiéndola con todo lo que estaba logrando. Este virus de mierda no perdona. Definitivamente, no tengo palabras. Hace dos meses estaba compartiendo con Agus y disfrutando cada momento. Hoy me despierto con esta noticia. Qué injusta que es la vida, una de las mejores personas que pude conocer. Que en paz descanses, Agus", cerró, muy angustiado.

Damián Pier Basile a su vez comentó: "Cada vez que piense en vos voy a recordar a la gran persona que fuiste, cálida, talentosa, amiga, generosa y una hermosa persona".

Te amo amiga. Mi máxima referente para siempre. Descansá, te voy a extrañar mucho 😞 pic.twitter.com/FT7TcNN2r1 — Angelo (@AngeloPedra16) June 3, 2021

Que descanses en paz Agus 😔. Que tu magia queda en cada persona que tuvo la dicha de conocerte. Hermosa persona como pocas 🥺 — Agustina Guz 👩‍🍳 (@Agustinaguz2) June 3, 2021

Estoy en shock total, esto fue hace semanas. Agus estaba cumpliendo sus sueños y rompiendola con todo lo que estaba logrando. Este virus de mierda no perdona pic.twitter.com/SrkKLs68OH — Marcos Perren (@Marcoff_12) June 3, 2021

Definitivamente no tengo palabras. Hace dos meses estaba compartiendo con Agus y disfrutando cada momento. Hoy me despierto con esta noticia. Que injusta que es la vida, una de las mejores personas que pude conocer. Que en paz descanses Agus — Marcos Perren (@Marcoff_12) June 3, 2021

¡Mucha fuerza!