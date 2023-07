Tremendo mensaje de Jorge Rial contra Luis Ventura al acusarlo de defender a Aníbal Lotocki

Jorge Rial ya comenzó su contraataque, luego de su mediático enfrentamiento con su hija, Morena Rial. A Luis Ventura lo denunció en la Justicia y no es todo. Ahora se metió de lleno en el delicado estado de salud de Silvina Luna y aseguró que el periodista defendía a Aníbal Lotocki.

El conductor de Argenzuela compartió desde su cuenta de Twitter una nota de Big Bang News, sitio web de su propiedad y que él dirige, donde aseguran que el periodista de Secretos verdaderos respaldó mediáticamente al cirujano y avaló su defensa, donde asegura que la actriz tenía una enfermedad preexistente.

“Volvieron a intubar a Silvina Luna. El lunes ya sabemos quién va a defender a Lotocki…”, lanzó, a pura ironía contra su examigo que es parte de A la tarde, el ciclo de Karina Mazzocco. ¡Tremendo!

Foto: Web

MARINA CALABRÓ REVELÓ EL CONTRAGOLPE QUE PREPARA JORGE RIAL CONTRA AMÉRICA, LUIS VENTURA Y KARINA MAZZOCCO

Después del escándalo familiar que vivió Jorge Rial con Morena Rial, el conductor prepara su contraofensiva donde irá por la vía legal contra América, Karina Mazzocco y Luis Ventura. El conductor contó en la radio cómo será su “revancha” y Marina Calabró dio más detalles.

“¿Ustedes pensaban que yo me iba a quedar quieto después de todo? Prepárense para lo que se viene. Es muy fuerte el contragolpe. Los quiero ver a todos”, se despachó en Argenzuela, su ciclo radial.

"Hay dos equipos de letrados trabajando en las acciones legales", contó el periodista, que promete ir contra su examigo y el canal que lo albergó durante más de dos décadas. "Hay un equipo de abogados trabajando en estas demandas, encabezado por Bernardo Beccar Varela, abogado en lo civil, y por Gabriel Iezzi”, detalló.

Foto: Twitter

Por su parte, Marina Calabró en Lanata sin filtro contó los pasos que dará el animador. “¿Cuál es la instrucción de Jorge Rial? Que inicien acciones legales por calumnias e injurias y por daños y perjuicios. Hay un grupo de personas y empresas demandadas, y la calificación va cambiando de acuerdo a quién se trata", detalló.

Más sobre este tema Jorge Rial y Marcelo Tinelli se cruzaron con todo por la programación en América: "Besito en la frente"

"Demandada Karina Mazzocco por calumnias e injurias. Y demandados por todo, América TV, todo su directorio y los responsables, Jotax y Luis Ventura", pormenorizó, en un momento que reprodujo Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

Más sobre este tema Ángel de Brito se diferenció de Jorge Rial con un picante comentario: "Yo no amenazo"

¿Cuál es la intención? "Me cuentan que Rial quiere ir hasta las últimas consecuencias con esto. Quiere marcar un precedente, para que no se vuelva a exponer en televisión a una persona que no está bien anímicamente o psíquicamente, como siente que está su hija", completó Pampito.