¡Tremendo! Karina Iavícoli le paró el carro a Graciela Alfano al aire: "Me pegaste muy fuerte en el brazo, no me lo hagas nunca más"

La incorporación de Graciela Alfano a Los Ángeles de la Mañana hacía prever más de un cruce con el resto de las picantes panelistas. Y este viernes ocurrió pero con la integrante del ciclo menos pensada: Karina Iavícoli, quien antes de la llegada de la diva al programa aseguró que eran amigas.

¿Qué pasó? Ángel de Brito realizaba un móvil en vivo con Albert Baró, protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza, y Alfano le pidió al actor español que le diera un beso a la cronista Maite Peñoñori.

En medio de la incomodidad del entrevistado y la periodista, se pudo ver cómo Graciela se reincorporaba en su silla y le decía algo a Iavícoli, a quien se la escuchó decir por lo bajo: “¿Perdón? Me acaba de pegar. Me hizo la gran Fernanda Iglesias”, haciendo referencia a cuando Fernanda Iglesias golpeó a Andrea Taboada en el aire de Nosotros a la mañana.

Varios minutos después, mientras Alfano mantenía una discusión con Cinthia Fernández, Karina pidió la palabra y acusó a Graciela de haberla golpeado.

Karina a Graciela: "Me dolió. Me pegaste fuerte, te lo tengo que decir porque no tengo por qué aguantármelo porque me molestó" G-plus

A continuación, el fuerte ida y vuelta entre las panelistas:

Karina:-Me duele el brazo del golpe que me dio en la nota de Baró. Disculpame, te lo tengo que decir. Me dolió. Me pegaste fuerte, te lo tengo que decir porque no tengo por qué aguantármelo porque me molestó.

Graciela:-Disculpame.

Karina:-Te disculpo, pero eso no se hace.

Graciela:-A mí me molesta que me interrumpan cuando estoy hablando.

Karina:-Bueno, no me lo hagas más. Me lo callé porque había al aire una nota muy interesante que estábamos esperando hace mucho tiempo.

Graciela:-¿Y esto no te parece interesante?

Karina:-Sí, pero Cinthia me va a entender. No me gustó. No me lo hagas nunca más. No me lo hagas más.

Graciela:-Yo ya me disculpé. ¿Te podés disculpar vos conmigo?

Karina:-No, porque la que estuvo mal sos vos.

Graciela:-Estoy dando una respuesta e interrumpe para decir algo que podría decir en otro momento.

Karina:-No, era ahora porque me duele el brazo. Como dice Moria, todo lo que entra tiene que salir.

Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​

​​​