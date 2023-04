El tremendo drama de Julieta Puente en Disney con una cámara de fotos que le regaló su novio: "¿Por qué soy tan torpe?"

Facundo, el novio de Julieta Puente, la sorprendió con un espectacular regalo, una cámara de fotos instantánea de estilo vintage.

Sin embargo, a los pocos minutos, la influencer le trabó la batería. "Me la acaba de regalar Facu y me puse ansiosa por estrenarla, puse mal la batería y ahora no sale, ¿por qué la cago tanto todo el tiempo?", se preguntó Juli indignada con ella misma.

Y remarcó que siempre le pasan este tipo de cosas. "Es todo tensión... Les juro que no entiendo por qué soy tan pero tan torpe, no leo nunca un manual, me atolondro toda y la cago", siguió, sincerándose.

CÓMO JULIETA PUENTE VA A INTENTAR DESTRABAR SU CÁMARA DE FOTOS

Antes de cerrar, entre risas y desdramatizando la situación, Juli contó cómo piensa solucionar el problema con la camarita.

"Terminamos riéndonos a carcajadas porque cada vez la cago más... Cuando lleguemos al departamento vamos a meter cuchillo a ver si sale", sumó, esperanzada.

Y se despidió agradeciéndole a una fan por pasarle un tutorial que explica como quitar la batería. ¿Funcionará?