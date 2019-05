El debut de Nicole Neumann (38) como panelista de Nosotros la Mañana dejó una huella por su cordial diálogo con Pampita (41). Sin embargo, Cinthia Fernández (32) reparó en que la jurado de ShowMatch le hizo un desaire a la modelo. Es que si bien estaba invitada al piso del programa que hoy arrancó a conducir el Pollo Álvarez, Pampita habló desde un móvil en la puerta del estudio.

En medio del debate sobre la polémica en Los Ángeles de la Mañana, Cinthia apuntó sorpresivamente contra Neumann al afirmar que ella había sido víctima de un "ninguneo" de parte suya. “Igual, a vos te ha pasado en varias ocasiones, Nicole. Por ejemplo, a mí después de un conflicto que tuvimos con un vestido, me decías que no me escuchabas...”.

Sorprendida, Nicole retrucó: “¿Conflicto con un vestido? Yo no tuve ningún conflicto por un vestido con vos”. Punzante, Cinthia ironizó: “Ay, ¿no te acordás? Porque me llamó la dueña de la marca”. De inmediato, Nicole replicó: “Sé que usaste un vestido un vestido que usé yo, pero para mí no representó ningún conflicto”.

Cinthia: -Mmm… ¿Y por qué llamaste a la dueña de la marca?.

Nicole: -Yo no llamé a ninguna dueña de la marca, tenés una información mal dada, evidentemente.

Cinthia: -Igual, es pasado. Re aburrido el tema. A lo que voy es que cuando tuvimos un móvil, vos me ninguneaste y me dijiste que no se escuchaba, te levantaste del móvil y no lo hiciste más.

Nicole: -¡¿Qué?! Ah, no bueno… Tenés una percepción de las cosas bastante extraña.

Cinthia: -¿Percepción? Si pasó en vivo...

Nicole: -Se ve que evidentemente no escuchaba. No sabía ni que eras vos, hablabas vos ni me hubiera levantado porque hablabas vos.

Cinthia: -Ay, qué casualidad, escuchaste todas las preguntas hasta la mía.Vos también lo hiciste. Ahora te tocó a vos.

Nicole: -Ves una realidad bastante rara, se ve que estás en una postura frente a la vida que no es la mía. Pero bueno, no pasa nada. Está bien, cada uno está como está frente a la vida.

Cinthia: -No. Digo la verdad. Estoy muy bien y digo la verdad.

Nicole: -¡Tu verdad, mi amor!

Cinthia: -No, lo vio todo el mundo porque salió en vivo.

Nicole: -Tu verdad no es la del otro, claramente. Porque yo no tuve ningún conflicto, ni con un vestido, ni con un móvil, ni con nada.

Cinthia: -No es la primera vez que te pasa lo mismo con los vestidos, con los móviles y esta vez te tocó a vos. Pero también lo has hecho, entonces hay que admitir esas cosas. (…) Ay, gordi.

Nicole: -¿Me querían preguntar algo más? Porque hablar de algo que no existe es como rarísimo.

Agotado el tema y el enfrentamiento, Ángel de Brito retomó la entrevista a Nicole Neumann ante el fastidio de Cinthia Fernández.