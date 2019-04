El fin de semana se produjo un nuevo enfrentamiento entre Yanina Latorre (51) y Jorge Rial (57) en redes sociales, a raíz de la crítica que la columnista de Polino Auténtico (sábados de 12 a 14 por AM 790) hizo del look de Rocío Rial (19) en la fiesta de casamiento de su padre con Romina Pereiro. "No importa que sea tendencia, no vas de jogging al casamiento de tu papá", afirmó Yanina.

Al rato, Jorge replicó esa frase en un tweet de la cuenta de radio Mitre: "Espero con ansias el debut de tu hija, Lola, en el Bailando. Picnic en puerta". Y si bien Latorre contestó indignada en las redes sociales, aprovechó el micrófono de Los Ángeles de la Mañana para denunciar: “Estoy siendo amenazada por Rial…”. Ante la sorpresa por tamaña declaración, Ángel de Brito indagó: “¿Cómo? ¿Amenazada?”. Sin medias tintas, la panelista aseguró: “Sí. Es un cagón, como siempre”.

"Ya te hiciste un picnic terrible con mi familia, y así te fue. Porque un día Natacha Jaitt se te dio vuelta y te mató". G-plus

“Se hace el bondadoso y el feminista, y ante la menor crítica de un look... porque hice una crítica del look de Rocío en jogging en su casamiento, como se hace acá con Matilda Blanco. Que fue un casamiento expuesto, que salieron 20.000 fotos”, se quejó Yanina. Luego, continuó con su defensa: “Dije que el jogging de la niña era tendencia, pero que no me parecía como para ir al casamiento del padre. No hice alusión a si era linda, fea, gorda, flaca, buena persona. Eso fue todo lo que dije, y seguí hablando. Es más, ponderé a Morena, que la vi feliz”.

Indignada, Yanina siguió con su catarsis: “Yo no discuto el look, es una opinión, como él opina de todo el mundo. ¿O sea que él puede y yo no? Automáticamente, cuando pasó eso, puso un tweet en el que dijo que iba a comprar pochoclo y se iba a hacer un picnic con mi hija en el Bailando”.

"Y vos sos un cag..., porque el año pasado cuando tu hija Morena estaba con quilombos llamabas a los programas pidiendo piedad. Seguí amenazando que no te tengo miedo". G-plus

Entonces, Latorre miró fijo a la cámara y le habló directo a su enemigo: “Rial, ya compraste pochoclo. Ya te hiciste un picnic terrible con mi familia, y así te fue. Porque un día Natacha Jaitt se te dio vuelta y te mató. Y vos sos un cagón, porque el año pasado cuando tu hija Morena estaba con quilombos llamabas a los programas pidiendo piedad, y eso es de forro y de cagón. Te mando un beso, Rial. Seguime amenazando que no te tengo miedo. No estoy casada ni con Vila, ni con Chihade, ni con Suar, ni Tinelli, ni con nadie. Soy un simple cuatro de copas que no te tiene miedo. Seguí tratando bien a las mujeres. Después te hacés el feminista”.

“Me parece de cag... que un tipo de 60 años amenace a una chica de 18 años que no conoce. De mi hija pueden decir lo que quieran, que es linda, fea, narigona, que se opere. Me chup… No quiero que amenacen”, concluyó Yanina Latorre su iracundo alegato contra Jorge Rial.