Tremendo blooper de Karina Iavícoli con Marcela Baños al confundirse el nombre de su novio con el de su ex: "¿No es tu actual marido?"

En Intrusos eligieron a Karina Iavícoli para reemplazar a Evelyn von Brocke durante sus vacaciones. Un debate sobre los límites entre la amistad y las exparejas derivó en un furcio de la periodista al hablar del novio de Marcela Baños… ¡sin recordar que ese era en realidad su ex!

“Pero si nosotras somos compañeras y mañana viene Serantoni acá y empiezo a hablar y hablar…”, comenzó diciendo Karina, aludiendo a Pablo Serantoni, quien pareja de Marcela durante varios años y provocando risas en el panel. “Cayó Serantoni. Yo te lo doy con todo, de hecho, está todo bien”, comentó la conductora de Pasión.

“Perdoname, ¿no es tu actual marido?”, le preguntó, sorprendida la expanelista de Los Ángeles de la mañana. “¡Hace 20 años!”, lanzó Adrián Pallares, filoso. “No, es mi ex. No pasa nada. Salgo con Pablo, Pablo Visiconde. Es otro Pablo”, la corrigió, aclaró Marcela, mostrando que tenía buena relación con su ex.

Marcela: "Es mi ex. No pasa nada. Salgo con Pablo, Pablo Visiconde. Es otro Pablo". G-plus

“Bueno, empieza a venir acá… Ríanse tranquilos”, intentó, continuar con su planteo y Pallares se mostraba divertido. “Pablo Serantoni va a venir a buscar a Karina en breve. No sé si está comprometido con alguien”, comentó, mientras Marcela Baños aseguraba que él estaba en pareja y que ella es “una divina”. ¡Puede fallar!