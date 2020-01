El tremendo blooper de Jacobo Winograd en Incorrectas: "Con la mesa me rompí todo"

Además de debatir los temas del día, contar experiencias personales y entrevistar a famosos, en el piso de Incorrectas puede pasar cualquier cosa.

Así sucedió ente martes a la tarde cuando, al regresar de un informe que involucra al clan Caniggia, Moria Casán apareció sentada en su sillón agarrándose la cabeza.

Sin poder contener la risa, la conductora contó que Jacobo Winograd -el invitado del día- sufrió un accidente en el estudio: “¡Las puteadas que me he dado yo cuando me golpeo en esa parte, lo que duele! Jacobo, te quiero. Se tropezó”, detalló la conductora.

“Me dijeron que vaya para acá, después que vaya para allá. No sabía para dónde caraj… ir. Me rompí todo. ¿No hay hielo? ¿Hay plata para una curita? Me corté toda la pierna con la mesa”, se quejó el mediático, mientras mostraba su pierna lastimada.

¡Qué momento!