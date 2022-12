Tremenda respuesta de More Rial cuando le preguntaron si está de novia con el "feo" de su abogado.

Morena Rial respondió a las picantes preguntas que le hicieron a través de sus stories de Instagram y no le dio la espalada a quien quiso saber si está de novia con el "feo" de su abogado, en referencia a Alejandro Cipolla.

La hija de Jorge Rial, más de una vez, aclaró que con Ale son solo amigos. En esta oportunidad, además de contar qué relación los une, lo defendió del despectivo comentario de su seguidor asegurando que el letrado no es feo.

"Mi chiqui, es el mejor del mundo. Agradezco que me dejen de inventar boludeces. Y no es feo", sentenció, dejando en claro que no están de novios, y sumando emojis de enojo por la mala onda de esta persona con su amigo.

MORENA RIAL Y SU ESTADO SENTIMENTAL

A principios de julio, Morena perdió un embarazo, fruto de su relación con El Maxi Bertorello y, al poco tiempo, la pareja confirmó su separación.

En este contexto, More había bromeado sobre su estado civil: "Estoy soltera. Hace un tiempito ya, hace un tiempito largo".

Sin embargo, el tiempo pasó y Morena está nuevamente de novia. La hija de Jorge Rial comenzó una relación con Gonzalo Cabral, amigo de su ex y padre de su hijo, Facundo Ambrosioni.