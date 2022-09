Tremenda reacción de Wanda Nara cuando la compararon con China Suárez por el rumor de romance con L-Gante

Mientras anunciaba su separación de Mauro Icardi, a Wanda Nara se la vinculaba sentimentalmente con L-Gante.

En este contexto, la mamá de la hija de él, Tamara Báez, anunciaba su separación. Y afirmaba que Wanda habría buscado al cantante mucho antes de su ruptura.

Muy enojada, la mamá de Jamaica la acusó de haber "arruinado" su familia. Sin embargo, cuando a la empresaria la compararon con China Suárez, no le gustó nada.

FIRME RESPUESTA DE WANDA NARA CUANDO LA COMPARARON CON CHINA SUÁREZ POR SU SUPUESTO ROMANCE CON L-GANTE

En Instagram, una usuaria acusó a Wanda de hacer con L-Gante lo mismo que China hizo con Mauro cuando vivieron un affaire.

"¿Qué hace señora? Cuestionó a China y usted es peor", le dijeron.

"Yo estoy sola y no me hablo ni hablaría con casados. Punto" G-plus

"¿Perdón? ¿Yo qué hice de malo? Yo estoy sola y no me hablo ni hablaría con casados. Punto. Aunque la culpa es siempre del casado, yo me manejo así por respeto a las mujeres, nada más...".

"Que cada uno actúe como quiera. No guardo rencor con nadie", contestó Wanda, poniéndose en la vereda de enfrente de China.

Este fuerte ida y vuelta fue capturado por Estefi Berardi, que lo compartió a través de sus stories.

¡Tremendo!