Tremenda reacción de Marcela Tauro ante el posible homenaje a Jorge Rial en los Martín Fierro: "Es porque estuvo al borde de la muerte"

Luego de que Laura Ubfal revelara en Intrusos que se baraja la posibilidad de que Jorge Rial sea homenajeado en la siguiente entrega de los Premios Martín Fierro, Marcela Tauro fue contundente al dar su opinión al aire.

“Se está evaluando un homenaje un homenaje en los Martín Fierro con una figura amada u odiada, pero sin lugar a dudas, una figura enorme de la televisión argentina. ¿Homenajearán o no a Jorge Rial?”, comenzó diciendo Ubfal en el programa que conduce Flor de la Ve por América, despertando la sorpresa del resto de sus compañeros.

“Esta idea nació en una reunión, cuyos nombres de los integrantes no voy a revelar. Si hablan con Luis Ventura, él es el primero que está de acuerdo porque ha pasado mucha agua debajo del puente”, agregó.

Laura Ubfal: "Se está evaluando un homenaje un homenaje en los Martín Fierro con una figura amada u odiada, pero sin lugar a dudas, una figura enorme de la televisión argentina. ¿Homenajearán o no a Jorge Rial?". G-plus

En cuanto a cuál habría sido el origen del enojo de Jorge con APTRA, la periodista detalló: “Yo estuve leyendo toda la historia de Rial y APTRA, y realmente es triste porque según Ventura, Rial quiso ser presidente y no tuvo suerte y de ahí habría quedado la bronca con la entidad”.

Marcela Tauro: "En realidad, Laura, vamos a ser honestos, si piensan en un homenaje, es porque Rial estuvo al borde de la muerte. Un año atrás, esto no lo hubieran pensado". G-plus

Por último, tras escucharla atentamente, Tauro cerró, tajante: “En realidad, Laura, vamos a ser honestos, si piensan en un homenaje, es porque Rial estuvo al borde de la muerte. Un año atrás, esto no lo hubieran pensado”.

Más sobre este tema Luis Ventura podría homenajear a Jorge Rial en los Martín Fierro 2023: dudas, miedos y polémica

JORGE RIAL, CONTUNDENTE AL REFERIRSE A JEY MAMMON

Luego de haber sido el encargado de entrevistar por primera vez a Jey Mammon tras el escándalo que despertó la denuncia por abuso sexual que le inició Lucas Benvenuto, el periodista habló de la posibilidad de que el conductor le haga un juicio a varios periodistas y fue contundente con su opinión.

“No va a pasar nada, no creo. Jey fue cambiando de actitud, de una a la defensiva a estar al ataque. Pero es lo lógico, él empieza a notar que la gente no es hostil como todo el mundo pensaba y creo que el sigue con una posición que yo no comparto, pero que está bien el debate, sobre la diferencia de edad”, lanzó Rial en una nota que dio a LAM.

“Yo, desde un primer momento, dije ‘no comparto (tener una relación amorosa con alguien de 16 años)’. Para mí, un menor es un menor por más que haya amor y todo. Pero bueno, Jey siempre quiso abrir ese debate y lo va a instalar”, agregó.

"JEY FUE CAMBIANDO DE ACTITUD, DE UNA A LA DEFENSIVA A ESTAR AL ATAQUE. PERO ES LO LÓGICO, ÉL EMPIEZA A NOTAR QUE LA GENTE NO ES HOSTIL COMO TODO EL MUNDO PENSABA". G-plus

Y sobre la posibilidad de que Jey regrese a la televisión , cerró, firme: “La otra vez me junté con un directivo importante de la tele que decía ‘ahora no están cancelando’ y yo le dije ‘¿y por qué no lo llevás a tu canal?’.”.