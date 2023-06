La tremenda reacción de los jurados de MasterChef al probar el picantísimo plato de un participante: "Se te afloja todo"

Si bien intentó jugársela con los sabores con el objetivo de deleitar los paladares de Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular en MasterChef, Juan Francisco Moro no logró superar las expectativas.

Así lo demostraron los propios jurados del programa de Telefe luego de que el concursante llevara a la mesa unas empanadas de carne cortada a cuchillo con salsa picante y mermelada de frutos rojos.

Y si bien Juan Francisco se encargó de aclarar que su salsa era picante, los chefs no le esquivaron a la preparación y demostraron con sus rostros lo que sintieron al probarla: “Se te afloja todo”, atinó a decir Betular, con su característico humor.

Lejos de ocultar sus sensaciones al escuchar el plato que Silvana Díaz pensó preparar para deleitarlo tanto a él como a Germán Martitegui y Damián Betular, Donato de Santis sorprendió a todos al poner el grito en el cielo en MasterChef.

Antes de hablar con el chef, la concursante se sinceró ante las cámaras: “El hígado mucho no me gusta. Pero por una cuestión de salud y porque también es muy bueno comerlo, hay que darle una reversión y una vuelta de tuerca para comerlo”.

Luego, se dirigió hacia Donato: “Quiero hacer unos bastones de hígado que los voy a freír”, atino a decir. Pero De Santis la interrumpió con exagerados movimientos de cabeza que dieron cuenta de su reacción: “¡Ay no, no, no, no! ¿Cómo vas a hacer una cosa así? ¡Por favor!”.

“Tenés dos opciones. O hacés tu plato o pensá bien lo que yo te voy a decir. Primero, con el hígado hacés rebanadas del tamaño de un dedo, vuelta y vuelta en aceite de oliva con algo de aromáticas y punto”, cerró el jurado, aconsejando a Silvana.

