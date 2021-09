Tremenda reacción de Guillermina Valdés cuando Tinelli le dijo que Pampita la calificó como aburrida: "Vos me conocés, ¿soy así?"

ShowMatch, Marcelo Tinelli protagonizó un "incómodo" "aburrida del jurado". Al comienzo deprotagonizó un "incómodo" momento con Guillermina Valdés, cuando el conductor expuso que Pampita había dicho que ella era la más

"Vos me conocés, ¿soy aburrida?", le retrucó sin vueltas Guillermina a Marcelo, dando paso a un tenso cara a cara.

La Previa de La Academia: "Vi algo que me sorprendió. El notero le preguntó a Pampita dijo que la más aburrida es Guille. Ahí a Guille le cambió la cara". Todo comenzó cuando Tinelli puso en escena una declaración que Carolina le había dado a: "Vi algo que me sorprendió. El notero le preguntó a las chicas del jurado quién es la más aburrida.".

"Pampita dijo que la más aburrida es Guille. Ahí a Guille le cambió la cara", dijo Tinelli. Y Valdés retrucó: "Vos me conocés, Caro no. ¿Yo soy aburrida?". G-plus

Atenta a las palabras del conductor de ShowMatch y sosteniendo lo dicho, Pampita expresó la picante respuesta que tuvo en el acto de Valdés: "Ya me vas a conocer, me dijo".

Y Marcelo continuó con el interrogatorio a las mujeres del jurado de La Academia, advirtiendo el cambio de expresión en la cara de su pareja: "Ahora que estamos acá, en vivo, quiero saber eso. Las tres cambiaron las caras. Guille, ¿para vos quién es la más aburrida? Me voy a acercar porque tenés una cara letal, que ya me la hace a mí muchas veces".

"La respuesta no la tengo que dar yo... ¡Ay, me mirás con una cara! No, para mí no sos aburrida. Cero aburrida", le contestó Marcelo, intimidado. G-plus

En aprietos, Marcelo contestó: "La respuesta no la tengo que dar yo". Sin embargo, Valdés insistió: "Vos me conocés, ¿soy aburrida?".

Ante la reiterada consulta de Guillermina Valdés, Marcelo Tinelli dio su apreciación personal sobre la personalidad de su mujer: "Para mí no. Pero era otra cosa. No es que yo tenía que participar. ¡Ay, me mirás con una cara! No, para mí no sos aburrida. Cero aburrida".