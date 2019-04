La tremenda pregunta indiscreta de Tagliani sobre la flamante soltería de Nicole Neumann: "¡Ay, Lizy!"

A dos meses de separarse de Matías Tasín (40) y en medio de una fuerte contienda mediática con su exmarido, Fabián Cubero (40), Nicole Neumann (38) visitó El precio justo, el programa que conduce su amiga Lizy Tagliani (48) por Telefe, y no eludió ninguna pregunta. Incluso le puso el pecho a una consulta sin filtro y súper indiscreta de la conductora.

"¡Ay, Lizy! No voy a dar esas declaraciones en la tele", dijo Nicole, sorprendida, luego de que Tagliani le preguntara "si le estaba sacando lustre". G-plus

"¿Estás enamorada?", le preguntó Lizy a Nicole, antes de entrar en un área más íntima. "Sí, de la vida", respondió, huidiza. Fue entonces que Tagliani, basándose en una supuesta declaración de la modelo, arremetió con picardía: "Dijiste que tenías ganas de sacarle lustre". Y Neumann reaccionó con énfasis: "¡Yo no dije eso!".

"¿Pero le sacás o no (lustre)?", insistió la conductora, con humor. Haciendo un sinfín de caras, la blonda respondió: "¡Ay, Lizy! No voy a dar esas declaraciones en la tele".

"Estoy muy tranquila por ahora. No me llama salir. En la noche no encontrás nada potable". G-plus

Sin lograr su cometido, Tagliani cambió la intención de su consulta original: "Bueno, ¿le sacás lustre a la vida?". Y Nicole se explayó un poco más: "Estoy muy tranquila por ahora. No me llama salir. En la noche no encontrás nada potable. Sí me gusta mucho bailar. Estoy por salir a bailar con amigas, pero nada más".