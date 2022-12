Tremenda información sobre la novia de Julián Álvarez: habría fulminado a la China Suárez

Lejos de que el WandaGate quedara en el pasado después de que Eugenia “la China” Suárez haya sido señalada como tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara, la actriz volvió a ser noticia por una polémica similar.

Así lo dio a conocer Diego Estéves en A la tarde, a pocos minutos de que culmine el programa: “Esta información tendría que haber llegado antes porque es algo que tiene que ver con el Mundial”, comenzó diciendo el panelista del ciclo de América.

“Las ‘Mazzoquitas’ que nos siguen y nos miran todas las tardes (en referencia a las fanáticas de la conductora, Karina Mazzocco) nos comparten unos comentarios en redes sociales de Emilia Ferrero que hoy es la primera dama del futbol después de Antonela Roccuzzo porque es la novia de Julián Álvarez, la espada de la Selección”, agregó.

EMILIA FERRERO Y LOS FUERTES POSTEOS QUE LE HABRÍA DEDICADO A LA CHINA SUÁREZ UN AÑO ATRÁS

Y continuó: “Emilia le dedicó unos comentarios, sin rodeos, a la China Suárez. Entonces la ‘Mazzoquita’, no revelo su identidad porque así me lo ha pedido, me manda posteos elocuentes que son de hace un año cuando explotó el WandaGate”.

Por último, el periodista cerró: “También subió otra foto de la China y al lado un comentario que decía ‘tremenda cínica y se hace la víctima’. No sé si es amiga de Wanda, pero cuida su territorio. Y otro comentario más, con una imagen de la China y al lado está Eugenia Tobal (la actriz comenzó una historia de amor con Nicolás Cabré, aparentemente, cuando aún estaba con su colega), que dice ‘esta mina es un sorete’”.

