Tremenda frase de Mica Viciconte sobre Fabián Cubero tras sostener que no se quiere casar: "A él le viene bárbaro"

A cinco meses de dar a luz a Luca, y tras negar rumores de crisis con Fabián Cubero, Mica Viciconte lanzó una picante frase en Ariel en su salsa, tras afirmar que no está en sus planes casarse con el exfutbolista.

En medio del programa culinario de Telefe, la panelista y campeona de la última temporada de MasterChef Celebrity descolocó a sus compañeros de trabajo al expresar, seria y con vehemencia, que no pasara por el Registro Civil con Cubero.

FIRME POSTURA DE MICA VICICONTE SOBRE EL CASAMIENTO

Ariel Rodríguez Palacios: -Esta torta que estoy haciendo también puede ser para un casamiento…

Nicolás Paralta: -¿Quién se casa? Pensé, Mica, que querías anunciar algo…

"Yo no me voy a casar. No va a haber casamiento, así que no esperen... Esto a Fabián le viene bárbaro" G-plus

Mica Viciconte: -No. Yo anuncié el casamiento de mi mamá. Yo no me voy a casar. No hay casamiento. No va a haber casamiento, así que no esperen.

Peralta: -¿Y Fabián tampoco quiere?

Viciconte: -No. Olvídate. Y mejor. Le vine bárbaro. Pero puedo hacer fiesta sin casarme. No me voy a casar.

Rodríguez Palacios: -Nunca digas nunca.

Viciconte: -¡No me voy a casar!