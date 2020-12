La tremenda frase de Maradona negándose a ser internado en una clínica de rehabilitación: "Yo no soy un drogadicto ni un borracho"

Además del dolor, la conmoción mundial y el nacimiento de una leyenda, la muerte de Diego Maradona generó ciertos interrogantes sobre cómo fue el tratamiento que recibió el ídolo en los últimos tiempos.

Con este tema como eje central, en Intrusos armaron la cronología de sus últimos días, tras la operación por un hematoma subdural a la que se había sometido a principios de noviembre: “Diego tenía el alta. Ya estaba bien para irse, la clínica no lo quería tener más a Diego porque no era necesario tenerlo. Ahí entra a jugar la clínica de rehabilitación de la que se habló una vez”, comentó Adrián Pallares en vivo.

“A las chicas le pareció bien y cuando fueron a decírselo a Diego, que era rehabilitación por un tema de movilidad y también por un tema psiquiátrico, Diego dijo no y ahí sí interviene el médico y le dicen que pueden ir contra su voluntad y ellas dijeron que contra la voluntad de él no lo iban a internar. Esto nos llega de una fuente directa”, agregó.

"Diego textualmente dijo ‘yo no soy un drogadicto ni un borracho, no necesito ninguna clínica’. Me confirman lo de la firma de la familia y ahora, prepárense para todas las versiones". G-plus

Luego, el periodista desestimó la responsabilidad del médico Leopoldo Luque: “La idea de la clínica de rehabilitación todos la toman bien y Diego dijo ‘yo no voy contra mi voluntad tres semanas’. No hay tutela, el médico no es su apoderado. El médico no tiene nada que ver”.

Por último, después de escucharlo atentamente, Jorge Rial reveló cuál fue la frase del Diez con la que se negó rotundamente a recibir tratamiento: “Diego textualmente dijo ‘yo no soy un drogadicto ni un borracho, no necesito ninguna clínica’. Me confirman lo de la firma de la familia y ahora, prepárense para todas las versiones. Del otro lado van a decir ‘nosotros te hicimos caso a vos que sos el médico’”.