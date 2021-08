Tremenda frase de Luis Ventura sobre la salida de Jorge Rial de América: "Que Dios lo ayude"

Después de 20 años, Jorge Rial se fue de América y deslizó que el fin de su relación laboral en el canal se habría dado con frialdad. En este contexto, Luis Ventura se refirió por primera vez a la polémica salida de su colega.

"Me dio mucha tristeza y dolor que un proyecto de América que tenía todas las energías para que le fuera bien, con un escenario espectacular, un gran staff, haya durado tan poco", expresó Ventura, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, sobre el abrupto final de TV Nostra y la renuncia de Jorge.

Y desconfió del bajo rating del ciclo, uno de los puntos que habría detonado la renuncia de Rial: "Yo no lo vi nunca el programa, sí vi la escenografía que me pareció espectacular. Yo no voy a poner en juicio a esta altura del partido la experiencia y la capacidad que Rial que tiene para conducir. A mí me parecen raros lo números”.

"Que Dios lo ayude y que a mí no me desampare. No voy a profundizar porque tampoco me interesa... Ojalá le vaya muy bien a él y a su familia". G-plus

Acto seguido, Luis Ventura remarcó que lo entristeció la salida de Jorge, tras dos décadas formando parte del canal. “Me causó dolor y tristeza. Las dos cosas. Supongo que si Jorge toma esa decisión lo habrá meditado bien con su familia, no son decisiones que se toman de arrebato. Yo siempre digo lo mismo, cuando yo tomo otro camino, cuando yo elegí otro lugar, otra manera".

Y se despidió dedicándole una fuertísima frase, haciendo hincapié en que le desea lo mejor a pesar de sus conflictos. "Que Dios lo ayude y que a mí no me desampare. No voy a profundizar porque tampoco me interesa... Ojalá le vaya muy bien a él y a su familia. En adelante, cada uno hará lo suyo", sentenció.