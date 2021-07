Tremenda frase de Connie Ansaldi por la reconciliación de Vicky y Ottavis: "La necesidad tiene cara de hereje"

Hace apenas cinco años Vicky Xipolitakis (35) y José Ottavis (40) estaban tan enamorados que planificaban casarse en noviembre de 2016, pero semanas después de soñar con ser familia la mediática se sentó en el living de Susana Gimenéz para acusarlo de infidelidad y que la "terminó siendo una película de terror, no de amor". Con este trasfondo, llegó la noticia de que Xipolitakis y Ottavis se habían reconciliado, y Connie Ansaldi fue contundente al opinar al respecto.

"Es espantoso. Después de todo lo que se han dicho, hecho, mostrado... Ella me cae re bien, no es por Vicky, pero él... ", fustigó Connie. Es que otras de las tremendas declaraciones de Vicky contra el político en ese momento fue: "Yo estaba viviendo la vida de un drogadicto sin serlo. (…) Sufrí una decepción muy fuerte. Me decepcionó como hombre y como persona. Me sentía la mamá y no la novia. José es una persona enferma".

Así, al analizar el caso, Ansaldi comentó: "Raro no es porque la necesidad tiene cara de hereje". Pícaro, De Brito preguntó: "¿Qué, lo ves necesitado a él?". Tentada a carcajadas, la angelita afirmó: "No, ja, ja".

"Por ahí es una operación lavandina. Es año de elecciones". G-plus

Picantísima, Lourdes Sánchez se la jugó: "Ella está necesitada, pide canjes todo el tiempo". Entonces, Connie reflexionó: "Por ahí es una operación lavandina. Es año de elecciones".

"Este año es de elecciones, prepárense para ver parejas raras. De repente, amistades y uniones sorpresivas", concluyó Connie Ansaldi sobre el reencuentro de Vicky Xipolitakis y José Ottavis.