Tremenda definición de Sabrina Rojas sobre la soltería de Luciano Castro: "Debe estar conociendo a muchas"

A principios de junio, Ángel de Brito confirmó en LAM la separación de Sabrina Rojas y Luciano Castro, tras doce años de amor y dos hijos en común, Esperanza y Fausto.

Con la firme decisión tomada, el actor dejó la casa familiar y se mudó a un departamento, el cual suele visitar su expareja cuando lleva a los niños.

Cada uno por su lado, pero en buena relación, Sabrina habló de la ruptura y sorprendió al notero de Intrusos al opinar de las relaciones amorosas que puede llegar a estar teniendo Castro, en plena soltería.

"Hoy prefiero pasarla bien. Yo he tenido mucho novio, toda mi vida. He estado poco soltera. No bajé aplicaciones (de citas), con Instagram estoy completa. Arde el teléfono". G-plus

"Nos separamos bien, no pasó nada para que uno quede con despecho o lastimado... Con él no sé qué puede pasar, no me animo a decir 'no vuelvo nunca más, ni me voy a reconciliar'. No sé. Que fluya. La vida dirá", dijo la panelista de A la tarde, el nuevo programa de Karina Mazzocco.

Ante la consulta de si tiene ganas de encontrar un nuevo amor, Rojas expresó: "Hoy prefiero pasarla bien. Yo he tenido mucho novio, toda mi vida. He estado poco soltera. No bajé aplicaciones (de citas), no me hace falta, con Instagram estoy completa. Arde el teléfono. Me levantó un poco el ego".

"No creo que Luciano esté conociendo a alguien, debe estar conociendo a muchas. Es un chico hermoso, soltero y está haciendo uso de su libertad. Me parece muy bien que lo haga". G-plus

En esa sintonía, el cronista Alejandro Guatti le preguntó: "¿Con Luciano hablan de las nuevas parejas que puedan tener? Porque había salido publicado que vos te habías enojado porque él estaba conociendo a alguien".

Sincera y sin filtro, Sabrina Rojas lo descolocó con su comentario: "No, no creo que Luciano esté conociendo a alguien, debe estar conociendo a muchas. Es un chico hermoso, soltero y está haciendo uso de su libertad. Me parece muy bien que lo haga... Pero no hablamos de eso. Él hace su vida, de la forma que quiera, y yo hago la mía. No se pregunta. Eso también hace que la amistad siga. Por ahora venimos así".