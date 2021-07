Tremenda definición de Marina Calabró sobre la vida amorosa de su hermana, Iliana: "Cualquier cosa era mejor que Rossi"

Además de tocar todos los temas de actualidad y primicias relacionadas al mundo de la farándula, Mariana Calabró no dudó en tocar cuestiones de su vida familiar en Los Ángeles de la Mañana, donde se incorporó recientemente.

En esta oportunidad, Pía Shaw indagó a su compañera sobre su vínculo con las exparejas de su hermana, Iliana Calabró: “¿Vos hablás con los ex de Iliana? Por ejemplo, con el Tano te mandas mensajes o algo, ¿o no?”, indagó, en referencia a Antonello Gandolfo, la última pareja conocida de la artista.

“No. Yo lo quise a Antonello. ¡Cualquier cosa era mejor que (Fabián) Rossi! Así que a Antonello lo defendía a capa y espada”, fue la contundente respuesta de Marina, quien dejó en claro su opinión del exmarido de la actriz, quien fue condenado a cinco años de prisión por la causa de la "Ruta del dinero K".

Por último, ante la consulta de la panelista sobre si no hubo intercambios de mensajes con el empresario, la angelita cerró, sin filtro: “No. En el 2013 fue el último cuando me dijo ‘dejaste de pertenecer a mi familia’. Y yo le contesté ‘gracias a Dios’. No sé nada de él. Está libre, fue condenado pero no preso”.