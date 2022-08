Tremenda definición de Mariana Brey sobre las infidelidades de Fernando Gago a Mica Vázquez con Dulko: "Es una estafa emocional"

Mariana Brey definió con dureza a Fernando Gago, luego de que Mica Vázquez recordara en el programa radial Antes que Nadie cómo se enteró que el futbolista le estaba siendo infiel con Gisela Dulko, quien fue su esposa hasta el 2021.

"Lo que le hizo fue una estafa emocional. Una cosa es que vos te enamores de otra persona, eso le puede pasar a cualquiera", comenzó diciendo la panelista de Socios del Espectáculo.

"Incluso hasta podés llegarle a ser infiel. La infidelidad está dentro de lo normal en la vida. No nos vamos a creer que existe la monogamia eternamente, porque no existe. Pero de ahí a estafarla emocionalmente...", continuó Brey.

Luego, Mariana definió letalmente el accionar de Gago por las falsas promesas que le habría hecho a Mica Vázquez, actriz con quien convivió en España entre el 2007 y 2009.

"La estafó emocionalmente porque hacerle creer a la otra persona que vos te vas a casar con ella, que estás construyendo una casa, que hay un futuro y una construcción de familia, cuando se lo estás diciendo a otra persona, y te enterás por un mail, es una estafa", sentenció Mariana Brey, con contundencia.

MICA VÁZQUEZ CONTÓ CÓMO DESCUBRIÓ QUE GAGO LA ENGAÑABA CON GISELA DULKO

Mica Vázquez, panelista del ciclo radial Antes que Nadie, relató la insólita manera en la que se enteró de la infidelidad de Fernando Gago con Gisela Dulko.

"Yo me separé porque, esto es terrible, la arquitecta que estaba haciendo nuestra casa en Madrid, después de cuatro años de novios, me reenvió un mail, y no sé por qué él se lo había mandado a Gisela Dulko, su exmujer, poniendo 'mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor'", contó la actriz.

"Y a mí me llega el mail de la arquitecta, que no sé por qué… Bah, porque me estaba poniendo la obra al hombro yo hacía dos años", agregó Mica, a 13 años de la escandalosa ruptura con Gago.