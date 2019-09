La tremenda crítica de Aníbal Pachano que hizo quebrar en llanto a Ailén Bechara en el Súper Bailando

Tras la renuncia de Cae y el reemplazo de un bailarín profesional, la expectativa por ver a Ailén Bechara nuevamente en la pista fue grande. Sin embargo, la participante no cumplió con las aspiraciones y algunas criticas lograron hacerla sentir mal.

Tras realizar su performance junto a Jitsu Díaz -su flamante partenaire- en el cha cha pop, al ritmo de This is what you came, de Rihanna y Calvin Harris Jitsu Díaz, el jurado fue contundente con su devolución.

Pachano: "Ailén, sos una figura del medio, o por lo menos un intento de figura del medio, y estaría bueno que te prepares porque sos una piba joven, bonita, que tenés un lomazo, y estaría bueno que tomes más clases de las que tenés que tomar". G-plus

Pero, sin dudas, la que más le molestó fue la de Aníbal Pachano: "Considero que la coreografía fue fuera de música. Pero más allá de eso, sos una figura del medio, o por lo menos un intento de figura del medio, y estaría bueno que te prepares, porque sos una piba joven, bonita, que tenés un lomazo y estaría bueno que tomes más clases de las que tenés que tomar. Pero te lo digo de corazón", comenzó diciendo el artista.

Al escucharlo, Bechara no pudo evitar quebrar en llanto: "Gracias a Dios la producción me sigue llamando para estar acá y, ¿qué querés que haga?, ¿qué diga que no? . '¿Intento de figura?', yo no me la doy de figura de nada".

"Estás haciendo exactamente lo mismo que cuando bailás. Te contracturás, no escuchás. Para escuchar y aprender, tenés que decir 'tenés razón, tengo que estudiar y prepararme', porque sos una figura y te lo estoy diciendo de corazón a corazón. Somos directores de teatro y sabemos lo que tenemos que decir. Si querés, tomalo. Punto para abajo", continuó Pachano.

Ailén Bechara: "Gracias a Dios, la producción me sigue llamando para estar acá y, ¿qué querés que haga?, ¿qué diga que no? . '¿Intento de figura?', yo no me la doy de figura de nada". G-plus

Por último, Ailén, que cosechó tan sólo 7 puntos en este ritmo, habló del esfuerzo que hace para lucirse en el certamen y cerró, con lágrimas en los ojos: "Me había aprendido una coreo con Cae, después me tuve que aprender otra en cuatro días, en este ritmo que es hiper difícil y hago lo que puedo. Tomo clases, no sé que más hacer… me tengo que matar. Ensayo sábados y domingos, no meto excusas de nada. Hago lo que puedo. Estudio y tomo clases cuando puedo, ahora estoy al horno con el tiempo".