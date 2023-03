Tremenda confesión de Marisa Brel sobre su relación con Laura Ubfal tras terminar Gran Hermano 2022: "Casi renuncio"

A poco de que culminara Gran Hermano 2022, Marisa Brel abrió su corazón y reconoció que los fuertes chispazos que mantuvo con su compañera, Laura Ubfal, llegó al punto de casi renunciar al debate del reality de Telefe.

Así lo reveló la propia periodista: “Yo había dicho cuán importante debía ser para Romina Uhrig (una exhermanita) ganar el juego para hacer semejante sacrificio (de no ver a sus hijos ni tener información sobre ellos), y me mataron por todos lados. Al otro día, la Ubfal dijo que estamos mal porque yo dije que una mujer no podía salir de la casa a trabajar. A mí me hizo muy mal, discutí con ella, le dije que aclare eso”, comenzó diciendo Marisa sobre el comenzó del conflicto con su colega.

“Hay mujeres que salen a trabajar, pero vuelven o llaman para saber si están bien. Ella nunca lo aclaró, me hizo muy mal y casi renuncio”, agregó en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez, dejando en claro lo mal que se sintió en su paso por el programa.

Más sobre este tema Picante cruce de Laura Ubfal con Marisa Brel en Gran Hermano: "Yo te diría que seas más justa"

Por otro lado, Brel negó haber tenido recientemente una pelea violenta con Ubfal: “Ayer leí en Twitter que me había agarrado de los pelos con Laura Ubfal. Me desperté y tenía explotado el teléfono. ¿Qué cabeza puede inventar que le arranqué la peluca, que no tiene, y que nos tiramos sillazos, que nos fuimos a las piñas? Yo soy una persona cero violenta”.

“Ya no miro más Twitter porque me agoté, me sacó mucha energía. Twitter, por ahora, cancelado”, cerró la entrevistada, decidida a dejar las redes sociales de lado, al menos por un tiempo.

Más sobre este tema "Para protegerla": Marisa Brel reveló el motivo por el cual Marcos de Gran Hermano habría ocultado su noviazgo

EL PAPÁ DE MARCOS GINOCCHIO HABLÓ DE LA SITUACIÓN SENTIMENTAL DE SU HIJO TRAS MOSTRARSE CON UNA MISTERIOSA JOVEN

Luego de la gran noche de emoción que vivió Marcos Ginocchio tras consagrase como el campeón de Gran Hermano 2022, las redes estallaron al ver que el joven se mostró muy cerca de una joven al reencontrarse con sus seres queridos en la tribuna.

Y en medio de las dudas sobre si esta señorita es la novia del salteño, la periodista (y panelista del reality de Telefe) Marisa Brel despejó todas las dudas al subir una foto con una contundente declaración: “La novia de Marcos”, escribió con un emoji de un corazoncito.

“Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del Primo. Me apretó fuerte y me sonrió. Ahí entendí todo. Comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos, estaban en familia”, escribió Marisa, junto a la postal, en su cuenta personal de Twitter, arrobado a Juli Illescas.

Más sobre este tema Marcos ganó Gran Hermano 2022 y dejó una gran foto final: llorando a mares ante la mirada atenta de Mora

Asimismo, el papá de Marcos, José Ginocchio, habló con PrimiciasYa.com de este vínculo: “Él tuvo una relación de tres años y medio con Juli, que es de Salta y la queremos mucho, y se distanciaron”, lanzó. Y cerró, sin vueltas: “Yo respeto a mi hijo, tendrán que hablar ahora que ya salió. Pero él entró estando soltero, veremos qué pasa”.