La tremenda caída de Mariano Caprarola en la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable: "Yo quería que salga al aire"

Un mal paso hizo caer a Mariano Caprarola en plena alfombra roja de los premios Martín Fierro de Cable,y el panelista de La Jaula de la Moda (lunes a viernes a las 18 hs por Ciudad Magazine) se rió de su blooper al volver a verlo.

Mariano apareció con el mismo look de tacos aguja altos negros, lentes de sol, pantalón de vestir y traje negro, sobre el cuál lució un chal con plumas negras, el crítico fashion bromeó en Mañanísima (lunes a viernes 10.30 por Ciudad Magazine): "Yo quería que salga al aire. ¿Vieron como las chicas que muestran las tetutis en el Bailando? Bueno, yo dije 'me tengo que caer'".

Entre carcajadas, Carmen Barbieri comentó que quizá se había trastabillado con un cable en plena calle camino al Luna Park y al final Mariano Caprarola admitió: "Yo no quería que me levanten. No se me salieron los zapatos".

TODOS LOS NOMINADOS Y GANADORES DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO DE CABLE

MARTÍN FIERRO DE CABLE DE ORO 2019 Bios, vidas que marcaron la tuya (Nat Geo)

MARTÍN FIERRO DE CABLE DE ORO 2020 Servicio Informativo Crónica HD

Interés General

Dicen que dicen (Metro)

Sobredosis de TV (2019-2020) (C5N)

Luis Novaresio Entrevista (A24) Ganador

El diario del domingo (Canal 26)

Nuestra tarde (TN)

Magazine

Re Despiertos (TN)

Pampita On Line (KZO) Ganador

Hoy nos toca a las10 (Canal de la Ciudad)

Flor de tarde (Revista Ciudad)

El run run del espectáculo (Crónica HD)

Económico

¿Qué hacemos con los pesos? (Canal 26 - A24) Ganador

MMD, Maxi Mediodía (A24)

Comunidad de negocios (LN+)

Café financiero (Metro)

Periodístico

GPS (A24)

70-20-20 ( Crónica HD) Ganador

A dos voces (TN)

Minuto Uno (C5N)

Odisea Argentina (LN+)

Cultural / Educativo

Campo de batalla. Tomo 2 (Canal de la Ciudad) Ganador

Argentina Penélope (TN)

Grooming (Canal Encuentro)

Escenarios de Buenos Aires (Canal a)

Arte y tendencia

Mandinga Tattoo (Canal de la Ciudad) Ganador

Norma en la nube (Film&Arts)

Especial Feria del Libro (Canal a)

Bazar TV (Metro)

Noticiero

Tempraneros (TN)

+Info (LN+)

Argentina en Vivo (C5N)

Tiempo Real ( Crónica HD) Ganador

Buenos Días América (A24)

Noticiero deportivo

Crónica Deportes ( Crónica HD)

TNT Data Sports (TNT Sports) Ganador

Sportia (TyC Sports)

SportsCenter (ESPN)

Deportivo

Paso a Paso (TyC Sports)

TNT Gol Fem (TNT Sports)

ESPN FC (ESPN) Ganador

Contar la vida (DxTV)

Periodístico Deportivo

ESPN F90 (ESPN)

ESPN F12 (ESPN)

ESPN F360 (ESPN) Ganador

Halcones y Palomas (TNT Sports)

Líbero (TyC Sports)

Deportes extremos

Desafiar al cuerpo (DxTV)

TN Extremo (TN)

Aerial (Quiero)

Winter News (Fox Sports) Ganador

Musical (Tango / Folklore)

Fiesta gaucha (América Sports) Ganador

Folklore Club (CM, El Canal de la Música)

Clásicos del Tasso: tango (Canal De La Ciudad)

Musical (Pop / Rock / latino)

Música en casa (Canal de la Ciudad)

Aqústico (Quiero)

Notas de paso (Canal a)

La viola (TN) Ganador

Infantil/Juvenil

Bia (Disney Channel)

Monstruos de la guarda (Paka Paka) Ganador

Petit. Temporada 2 (Paka Paka)

Servicio Informativo

Crónica HD Ganador

LN+

Todo Noticias

A24

C5N

Documental

Bios, Vidas que marcaron la tuya: Luis Alberto Spinetta (Nat Geo) Ganador

El Sexteto Mayor celebra los 90 años de su violinista Eduardo Walczak (Canal de la Ciudad)

El Diego. El pueblo no olvida (DxTV)

100 años de Radio (Canal Encuentro)

Cuarentena: los 100 días que nos cambiaron la vida (TN)

Temas médicos

Intelexis Mujer (Metro)

Sin dolor (A24)

Programa especial A24: COVID-19 (A24) Ganador

Vida sana

Alimenta tu vida (Metro)

ESPN Yoga (ESPN) Ganador

Más sano, más rico (El Gourmet)

Culinario

Expertas TV ( Crónica HD) Ganador

Felicitas parrillera ( El Gourmet)

Los favoritos de los Petersen en Mendoza (El Gourmet)

Programa rural

Bichos de campo (Metro)

LN+ campo (LN+) Ganador

Aromas del terruño (Canal Rural)

Turismo y tiempo libre

Mundo Visual (A24)

El Turismo y la Hospitalidad (Canal 26) Ganador

Expedición Merino (Canal de la Ciudad)

Femenino / moda

Imagen de moda (Metro)

La jaula de la moda (Ciudad Magazine)

Como mujer (LN+) Ganador

Servicios

Fenómenos (TN)

Andino y el País (A24)

El Defensor ( Crónica HD)

Historias que inspiran (Canal 26) Ganador

Juegos / entretenimientos / reality / humor

Para alquilar balcones (Canal de la Ciudad) Ganador

ATR, show de noticias ( Crónica HD)

ESPN Playroom (ESPN)

Tenemos WIFI (KZO)

Producción integral

TN Ganador

Crónica HD

A24

Magazine deportivo

Fútbol sin manchas (Canal 26) Ganador

ESPN FShow (ESPN)

Tres arriba (TNT Sports)

Labor humorística

Migue Granados /ESPN Playroom (ESPN) Ganador

Patricio Muzzio /ESPN F360 (ESPN)

Ariel Tarico / TN Central (TN)

Pablo Picotto /Detrás de lo que vemos ( Crónica HD)

Julián Weich / (Noticia y media (LN+)

Labor conducción- animación femenina

Marcela Tinayre /Las rubias, (KZO)

Carolina Amoroso /Argentina Penélope (TN)

Rosario Lufrano /Hay otra historia ( Crónica HD)

Nuria Am /CNN, Primera mañana (CNN en español) Ganadora

Soledad Larghi / A24 De mañana (A24)

Labor conducción- animación masculina

Diego Moranzoni / Peatonal - Crónica Noticias, Domingo a la tarde ( Crónica HD)

Eduardo Battaglia / Vivo el sábado (A24)

Joaquín “El Pollo” Álvarez / Con amigos así (KZO)

Sergio Lapegüe / Tempraneros (TN)

Paulo Vilouta / A24 Primera tarde (A24)

Labor periodística deportiva

Morena Beltrán (ESPN)

David Carlín (TyC Sports)

Arturo Bulián (TNT Sports)

Gonzalo Bonadeo (TyC Sports)

Miguel Simón (ESPN) Ganador

Labor periodística femenina

María Eugenia Duffard (TN)

Magdalena Vigil ( Crónica HD)

Soledad Larghi (A24) Ganadora

Irina Hauser (C5N)

Labor periodística masculina

Jonatan Viale (CNN en español - A24)

Antonio Gil Vidal (TN)

Eduardo Feinmann (A24) Ganador

Nelson Castro (TN)

Gustavo Sylvestre (C5N)

Revelación

Esteban Trebucq ( Crónica HD) Ganador

Héctor Rossi (Canal 26)

Florencia Maignon (TNT Sports)

Jason Mayne (TN)

Juan Amorín (C5N)