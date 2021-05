Tras la polémica con los Grammy, The Weeknd llega como el favorito a los premios Billboard

El cantante, compositor y productor canadiense The Weeknd, quien en noviembre del 2020 acusó de "corrupción" a los Grammy luego de que se conociera que no había obtenido ninguna nominación por su aclamado álbum "After Hours", se posiciona como el gran favorito de los próximos premios Billboard que se entregarán el domingo 23 de mayo, a los que llegará con 16 candidaturas.

La ceremonia de los galardones, entregados por esa célebre publicación que reconoce a lo más exitoso de la música a nivel comercial en Estados Unidos, se llevará a cabo en el Microsoft Theatre de la ciudad de Los Ángeles y podrán verse a partir de las 21 en la señal TNT, con doblaje al español, y en TNT Series, en su idioma original.

The Weeknd, nombre artístico con el que se conoce a Abel Makkonen Tesfaye, que en 2016 consiguió hacerse con nueve estatuillas en los Billboard Music Awards, aguarda la gala de este año luego de recibir nominaciones en las categorías de Artista Principal, Artista Masculino Principal y Álbum R&B, entre otras ternas, en las que también se destaca su single "Blinding Lights" en cinco categorías.

El intérprete espera el resultado de esta edición luego de una polémica surgida con la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación estadounidense que anualmente entrega los premios Grammy, que en la última ceremonia realizada en enero de este año ignoró su trabajo en "After Hours", su cuarto disco de estudio lanzado en marzo de 2020, que encabezó la lista de éxitos y fue unánimemente reconocido en los American Music Awards.

"Los Grammy siguen siendo corruptos. Nos deben a mí, a mis fans y a la industria la total transparencia", escribió el artista en su cuenta oficial de Twitter, motivado además por la sospecha de que su exclusión de los nominados se había producido a raíz de las desinteligencias entre su equipo de trabajo y la Academia a la hora de coordinar su participación en la ceremonia, lo que generó rispideces.

Luego, a principios de este mes, sostuvo su acusación tras conocerse que la Academia decidió eliminar los comités de revisión de nominaciones "secretos" que funcionaban en su estructura, y aunque confirmó que su confianza con la organización "está rota", reflexionó que ese cambio ""es un comienzo importante porque tanto la industria como el público necesitan ver el sistema transparente realmente en juego".

Esta edición de los Billboard también estará protagonizada por los raperos DaBaby y Pop Smoke, que recibieron 11 y 10 nominaciones respectivamente, seguidos por la cantante de country Gabby Barrett, que obtuvo 9.

En tanto, en la categoría de Artista Principal The Weeknd y Pop Smoke competirán con el canadiense Drake, Taylor Swift y el rapero Juice WRLD, quien fue candidateado de forma póstuma tras su fallecimiento en 2019.

Por otra parte, la terna de Dúo o Grupo Principal se definirá entre la icónica banda de hard rock AC/DC, el trío de indie-pop AJR, la "boy-band" de K-Pop BTS, la dupla de música country Dan+Shay y el exitoso grupo Maroon 5.

Además, la categoría que premia a las y los artistas latinoamericanos incluye a los puertorriqueños Anuel AA, Ozuna y Bad Bunny, y a los colombianos Maluma y J Balvin.

Fuente: Télam