La Tota Santillán habló después de su última internación: "Mi recaída fue por mezclar alcohol con pastillas psiquiátricas"

Daniel "La Tota" Santillán fue entrevistado por Leandro Rud en C5N este domingo 15 de enero de 2023. En una charla a fondo, el conductor de TV que se hizo famoso en el ámbito de la música tropical, contó cómo le cambió la vida desde que en 2011 le detectaron bipolaridad.

"El estrés me causó bipolaridad", dijo La Tota, que es padre de 4 hijos y tiene 5 nietos. "Estuve internado hace poco en la clínica de rehabilitación psiquiátrica San Juan de Dios", detalló.

Sincero, Santillán confesó que las recaídas que sufrió fueron "por mezclar alcohol con pastillas psiquiátricas, y eso no se puede hacer".

En otro momento de la entrevista con Rud, La Tota habló de su entorno: "Hay mucha gente que me usó y no le importó nada. Hoy por suerte hay también mucha gente que me ayuda".

Entusiasmado con su presente, Santillán reconoció: "Hoy volvería a formar una pareja". La Tota fue internado los primeros días de diciembre de 2022.

Y la Tota, que cada mañana es asistido por un acompañante terapéutico, cerró con un mensaje esperanzador: "Hoy me apoyo en Dios y en mis hijos más grandes".