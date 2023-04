La Tora explicó de dónde sale lo de "cornuda número 1" y le hizo frente a los rumores de crisis con Nacho: "Es un chiste interno"

Luego de las repercusiones que despertó la foto que publicó la exparticipante de Gran Hermano 2022, Mora Jabor, en las redes donde se la ve a Lucila “La Tora” Villar sonriendo con el título “con la cornuda Nº1”, la joven rompió el silencio.

“Es un chiste interno que tenemos, que decimos ‘qué cornudos que son’ y se desmadró todo. Todavía no tenemos dimensión de toda esta locura y un comentario mínimo genera un montón”, comenzó diciendo La Tora en una nota que le dio a LAM.

“Es un chiste que entendemos entre nosotros y a eso me refiero cuando digo que no tomamos dimensión, pero me da risa. Nuestra generación, por así decirlo, lo entendió más que otras personas”, agregó.

Por último, Lucila dejó en claro que no la pone celosa que otras chicas le escriban a Nacho y cerró, firme: “Con lo bueno que está, yo le escribiría. No hay nada que ocultar y estamos súper bien, gracias a Dios”.

ROBERTITO FUNES MANDÓ AL FRENTE A LA TORA Y MOSTRÓ SU FONDO DE PANTALLA EN VIVO

Luego de que Ignacio “Nacho” Castañares se haya mostrado muy angustiado por la partida de Lucila “La Tora” Villar, Robertito Funes mandó al frente a la exparticipante en Gran Hermano, la noche de los ex y mostró su particular fondo de pantalla de su celular.

“Una cosa. ¿Me pasas tu celular por favor, Tora? Perdón, pero miren la foto de fondo pantalla que tiene… ¡Nacho y La Tora!”, reveló el conductor del programa de Telefe, ante la sonrisa pícara de Lucila, mostrando la foto en blanco y negro donde se la ve a ella muy acaramelada con su compañerito, con quien comenzó una historia de amor dentro del reality.

Fue entonces que Lucila se sinceró sobre sus sentimientos hacia Nacho: “Estoy hasta las manos. Esta foto la saqué de Instagram. Vamos a poder cumplir un montón de cosas porque nos conocemos los dos”.

