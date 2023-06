La Tora contó en detalle cómo fue su primera noche íntima con Nacho Castañares

La Tora y Nacho Castañares, exparticipantes de Gran Hermano 2022 que se enamoraron dentro de la casa, hablaron de su primera noche íntima tras salir de reality.

La parejita reveló con picardía en Fuera de joda, el ciclo de streaming que conducen junto a Julieta Poggio y Daniela Celis, la vez que tuvieron intimidad lejos de las cámaras del reality de Telefe.

"Yo pedí por favor. Hablé con el psicólogo, hablé con todos porque Primo, Nacho y Juli todavía no podían ver a nadie. Y yo, al haber estado en la casa, hablo con Juan (el psicólogo) y le dije 'por favor dejame ver a Nacho'. Yo no quería hacer otra cosa que verlo a Nacho, yo solamente lo quería ver a él".

"Realmente lo quería ver, quería saber de él, cómo estaba y demás... Bueno, me autoriza el psicólogo a ir con una de las productoras y me dice 'Lu, acordate de no dar información del afuera. Si tenés un celular, no se lo des. Ayer Juli, Marcos y Nacho no durmieron nada y tienen que descansar porque mañana tienen notas. No le des tanta información del afuera'", rememoró ella.

ASÍ FUE EL ENCUENTRO ÍNTIMO ENTRE LA TORA Y NACHO CASTAÑARES

En la misma línea, detallaron la primera vez que tuvieron intimidad.

"Ese día estuvimos hablando de cómo estábamos y de las cosas del afuera y después... Nada...", contó ella.

"Estuvo re bien, fue muy lindo", precisó él, enamorado, sobre su encuentro íntimo.

"¿Hicieron el amor o cog...?", preguntó Juli, re picante.

"El amor... Lo hicimos toda la noche. De 2 a 5 de la mañana", cerró La Tora. ¡Ah bueno!