Tomy Dente reveló cómo surgió la idea de comentar audios en vivo: "En los programas donde trabajaba me aburría"

La carrera televisiva de Tomy Dente se remonta a casi veinte años atrás, cuando comenzó como productor, puesto que le permitió luego pasar de movilero a panelista, y en ese trabajo es que surgió uno de sus gestos más conocidos, al punto de que fue parodiado por eso.

En una entrevista con Encuentro informativo, el periodista contó cómo comenzó a escuchar y comentar al aire los audios que le envían. “Pasaba que en varios de los programas en los que laburaba me aburría y yo no tengo problema en ponerme a ver el teléfono”, señaló el panelista de Editando Tele.

“Y la gente me escribía diciéndome ‘che, está hablando el conductor y vos estás metido en tu mundo con el celu’. Y ahí me di cuenta de que este dispositivo podía oficiar también de puente entre lo que pasaba afuera y lo que pasaba adentro del estudio”, le dijo a Juan Pablo Godoy Vélez.

TOMY DENTE HABLÓ SOBRE EL ORIGEN DE SU MARCA REGISTRADA EN EL PERIODISMO

“Uno a veces está abstraído de la realidad entre las cuatro paredes de un estudio de televisión, y necesitás como esa conexión con el afuera. Y la misma gente de la farándula se empezó a dar cuenta de que yo estaba más atento al teléfono que al contenido en sí y entonces me empezaron a mandar cosas a mí”, recordó.

“Yo estoy muy pendiente de lo que pasa afuera, no quiero perder nunca la conexión con lo que pasa afuera, la réplica de la gente en Twitter, la repercusión del momento televisivo, la opinión de la gente. Los mismos famosos se fueron dando cuenta y así se potenció”, agregó.

“Una vez no estaba trabajando y veo que me escribía Maradona. Me decía ‘vos, que sos macanudo, están diciendo en el programa esto y lo otro’. Yo no sabía cómo explicarle que en ese momento estaba en el gimnasio así que se lo pasé a un productor y el descargo de Diego salió por todos lados”, concluyó Tomy Dente.